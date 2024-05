Stand: 21.05.2024 09:06 Uhr Hemdingen: Lkw landet nach Unfall in Vorgarten

In Hemdingen (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagmorgen ein Lkw nach einem Unfall im Vorgarten eines Wohnhauses gelandet. Laut Polizei war der Kipplader zuvor fast mit einem Auto zusammengestoßen. Danach rauschte der Lastwagen auf das Grundstück in der Straße "Steindamm" und kam erst an einem Baum zum Stehen. Die beiden Insassen wurden von Ärzten versorgt.

Autofahrer übersieht Gegenverkehr

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Laut Polizei wollte ein Auto den Lastwagen überholen, als Gegenverkehr kam. Beide Fahrzeuge mussten ausweichen, der Lkw landete in dem Vorgarten. Nach Angaben der Rettungsleitstelle verlor der Laster Diesel bei dem Unfall. Richtung Ellerhoop ist die Straße für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 09:00 Uhr