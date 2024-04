Stand: 24.04.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pflegekraft ausgefallen: Rettungsdienst betreut Pflegeheim-Bewohner in Bark

In einem Pflegeheim in Bark im Kreis Segeberg ist der Rettungsdienst Mittwochnacht um zwei Uhr zu einem größeren Einsatz angerückt. Eine Pflegekraft musste in der Nachtschicht wegen eines Notfalls in eine Klinik gebracht werden. Weil es keinen weiteren Ersatz gab, mussten die etwa 40 bis 50 Bewohnerinnen und Bewohner deshalb über Nacht vom Rettungsdienst und vom Deutschen Roten Kreuz betreut werden, sagte Christian Mandel, Sprecher der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein. Die Heimleitung sagte später, es sei eine zweite Fachkraft vor Ort gewesen und zeigte sich irritiert vom Großeinsatz. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

Standesamt Elmshorn im Sonderbetrieb

Das Standesamt in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat heute geöffnet, obwohl es mittwochs eigentlich geschlossen ist. Der Grund ist das Datum: 24.04.2024. Solche "Schnapszahlen" sind besonders bei Heiratswilligen beliebt. Anke Schlüter, Standesbeamtin aus Uetersen, berichtet, dass dort am 24.4.24 nur eine Trauung stattfindet. In den nächsten Monaten seien aber zwei Termine besonders beliebt: Freitag der 24.05.2024 und Samstag 24.08.2024. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

