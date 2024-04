Heiraten in SH: Kaum noch Termine im Sommer 2024 Stand: 24.04.2024 05:00 Uhr Einen Termin bei einem Standesamt in Schleswig-Holstein zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Vor allem im Süden des Landes gibt es Terminprobleme, weil dort auch immer mehr Paare aus Hamburg auf dem Standesamt landen.

"Wir hören von Brautpaaren, dass sie sogar bis nach Mecklenburg-Vorpommern fahren. Wenn wir Termine veröffentlichen, so ein halbes Jahr im Voraus, sind diese schnell weg", berichtet eine Standesbeamtin aus Ratzeburg. Auch in Uetersen, Glückstadt, Pinneberg, Plön oder Kiel gibt es Terminprobleme. Vielerorts fehlt es in Schleswig-Holstein an Personal in den Ämtern. In Bad Segeberg zum Beispiel arbeiten aktuell vier Standesbeamtinnen und -beamte. Das Standesamt hat regulär nur drei Tage in der Woche für vier Stunden geöffnet. Auf Geburtsurkunden warten Eltern dann auch schon mal zwei Wochen, weil das nicht schneller abgearbeitet werden kann, so eine Mitarbeiterin.

Zudem haben die Ämter in Schleswig-Holstein viel Zulauf aus dem benachbarten Hamburg. Auch dort werden aus Kapazitätsgründen seit Anfang 2023 viel weniger Termine für Eheschließungen angeboten. Das Bezirksamts Harburg erklärt, federführend für alle Hamburger Standesämter, dass das Personal mit Geburts- und Sterbeurkunden ausgelastet sei.

Engpässe von Mai bis Juli

Ein weiteres Problem: Viele Standesämter öffnen für Hochzeiten am Wochenende, aber schließen dafür wegen der Wochenarbeitszeit an einem anderen Tag in der Woche. Die Terminkalender der Standesbeamten sind in den beliebten Hochzeitsmonaten Mai, Juni und Juli dann besonders voll, weil sie in weniger Arbeitstagen mehr erledigen müssen.

Seit Beginn der 2000er-Jahre sind vor allem die Hochzeitstage gefragt, die auch in der Jahreszahl zu finden sind. Einer des beliebtesten Tage zum Heiraten 2024 ist der heutige 24. April. "Wir haben in Elmshorn sechs Hochzeiten an diesem Mittwoch. An dem Tag haben wir sonst eigentlich das Standesamt geschlossen," sagt die Leiterin. Zwei Standesbeamtinnen teilen sich den Tag auf.

Termine für 2025 gibt es ab November

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein sind fast überall die buchbaren Termine für den 24. Mai 2024 ausgebucht - von Husum bis Ratzeburg und von Uetersen bis Kiel. Dieser Tag fällt auf einen Sonnabend und ist deshalb besonders beliebt.

Die ersten Hochzeitstermine für 2025 werden im November von den Standesämtern freigeben. Im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein laut Statistikamt Nord mehr als 6.200 Ehen geschlossen. Das sind über 1.000 mehr als noch 2022.

