Stand: 23.04.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Entscheidung zu Grundschul-Neubau in Tornesch

Die neue Grundschule in Tornesch (Kreis Pinneberg) soll nun doch im Esinger Weg gebaut werden. Das hat der Bau-und Planungsausschuss am Montagabend beschlossen. In den vergangenen Monaten gab es Gutachten und Pläne für einen alternativen Standort. Dieser wäre allerdings teurer geworden, als geplant. Zudem hätte der Bau länger gedauert. Bereits vor zwei Jahren hatte die Ratsversammlung Tornesch den Neubau am alten beziehungsweise neuen Standort beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Seniorenbeirat aus Norderstedt will günstigeres Deutschlandticket

Seit vergangenem Jahr gibt es das Deutschlandticket für 49 Euro. Mit einem Zuschuss vom Arbeitgeber - oder bei Schülern vom Kreis - ist es noch günstiger. Für Rentner gibt es in Schleswig-Holstein noch keinen Rabatt. Das kritisiert der Seniorenbeirat Norderstedt (Kreis Segeberg). In den vergangenen Wochen sammelte er Unterschriften für eine Petition an den Landtag. 2.000 Menschen unterzeichneten. Michael Metzler vom Seniorenbeirat sagt, es gehe ihm und seinen Mitstreitern um Gerechtigkeit. Der Petitionsausschuss wird jetzt darüber beraten. In Mecklenburg-Vorpommern zahlen Senioren bereits seit Juni nur 29 Euro für das Deutschlandticket. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Sechs Jahre Stalking? Prozess am Amtsgericht Pinneberg

Ab sofort muss sich ein Mann aus Ellerbek vor dem Amtsgericht Pinneberg wegen mutmaßlichem Stalking verantworten. Er soll laut Anklage seiner Kollegin von 2017 bis 2022 trotz polizeilichem Kontaktverbots nachgestellt haben. Das Opfer musste umziehen und psychologisch betreut werden. Laut Weißem Ring gab es im vergangenen Jahr im Kreis Pinneberg 129 neue Fälle von Stalking. Opfern rät der Weiße Ring, die Taten per "No Stalk App" zu dokumentieren. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:30 Uhr