Mehr Gäste übernachten in Südholstein

Im Kreis Pinneberg haben Reisende im vergangenen Jahr rund 720.000 Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen gebucht - das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit liegt der Kreis bei Touristen im Trend, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Im Kreis Segeberg wurden gut drei Prozent und im Kreis Stormarn neun Prozent mehr Gäste als im Vorjahr gezählt. Die Gewerkschaft NGG vermutet, dass dieser Trend anhält und noch mehr Menschen kommen werden. Um den Zuwachs an Gästen gerecht zu werden, seien aber auch genug Fachkräfte nötig. Auch deshalb habe sich die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge mit den Arbeitgebern auf 450 Euro mehr Lohn einigen können. Eine Mitgliederbefragung hat laut NGG ergeben, dass bisher mehr als die Hälfte aller Auszubildenden im Hotel- und Gaststättengewerbe ihre Ausbildung abgebrochen hatten. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Friday for Future demonstrieren in Pinneberg

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) findet am heute Nachmittag eine Demo von Fridays for Future statt - als Teil eines globalen Klimastreiks. Los geht der Protestzug um 15 Uhr am Drosteiplatz. Von dort geht es über die Moltke- und Bahnhofstraße zur Friedrich-Ebert-Straße und von dort über die Elmshorner Straße zurück zum Drosteiplatz. Bis etwa 17 Uhr könne es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Veranstalter. Sie erwarten etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Kaltenkirchen: Lego-Ausstellung zur Hanse öffnet wieder

An diesem Wochenende öffnet in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) wieder die Lego-Ausstellung SteinHanse. Am Freitag werden die ersten Steine geliefert. Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es diesmal unter anderem einen 30 Quadratmeter großen Stadtnachbau und einen zehn Meter langen Porsche 911 zu sehen, so der Organisator. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

