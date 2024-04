Stand: 18.04.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Polizei kontrolliert Lkw bei Schwerlastkontrollen auf A20

Auf der A20 bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) hat die Polizei am Mittwoch eine Schwerlastkontrolle für Lkw gemacht. Das Ergebnis: 37 Verstöße, bei 77 kontrollierten Lastwagen. Die Polizisten entdeckten unter anderem technische Mängel, nicht ausreichend gesicherte Ladung und auch Geschwindigkeitsüberschreitungen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Unbekannte klauen Ortsschilder im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg sind in Tornesch und Heidgraben Ortsschilder geklaut worden. Die zuständigen Behörden haben Anzeige wegen Diebstahls erstattet, berichtet die Polizei. In Heidgraben ist es schon das dritte Ortsschild, das innerhalb kurzer Zeit geklaut wurde. In den vergangenen Monaten sind in mehreren Gemeinden insgesamt 16 Ortschilder geklaut worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu den Schilderdieben geben können. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Auch mehr Besserverdienende bei der Schuldnerberatung

Immer öfter kommen kommen auch Besserverdienende in finanzielle Schieflage und suchen Unterstützung bei der Schuldnerberatung. Die Fälle haben auch in Südholstein zugenommen, erzählt Ute Lehmann von der Beratungsstelle im Kreis Stormarn: "Es gab immer schon Menschen, die hatten gar keine Ressourcen. Aber es gab wirklich viele, viele Menschen, die Vorsorge getroffen haben und die dann aber an ihr Vorsorgevermögen tatsächlich ranmussten und es jetzt nicht mehr haben." Auch die Schuldnerberatungen der Kreise Segeberg und Pinneberg nehmen nach eigenen Angaben diese Entwicklung wahr und fordern eine gesicherte Finanzierung der Beratungsstellen vom Land. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

