Stadt Pinneberg will Kriegsdenkmal am Bahnhof umgestalten

Pinneberg will das NS-Kriegsdenkmal am Bahnhof umgestalten. Die Stadt teilt jetzt mit, dass sie für die Umgestaltung einen Vertrag mit dem Künstler Frank Jörg Haberland unterzeichnet hat. Das Mahnmal, ein Kreis aus Steinbänken, soll aufgestellt werden, wenn die Arbeiten am Pinneberger Bahnhof im kommenden Jahr beendet sind. Seit Jahren gibt es Kritik gegen das NS-Kriegsdenkmal am Pinneberger Bahnhof. Die meterhohe Stele mit Schwert wurde 1933 errichtet und sollte die Menschen auf den Krieg einstimmen, so eine Mahnmalinitiative. Die setzt sich seit Jahren für eine historische Einordnung ein, damit aus dem Kriegerdenkmal ein Mahnmal wird. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Statistik 2023: Mehr Kinder- und Jugendstraftaten im Kreis Pinneberg

2023 ist laut der aktuellen Kriminalstatistik die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen im Kreis Pinneberg um mehr als zehn Prozent gestiegen. Ein Grund: Laut Staatsanwaltschaft Itzehoe dauern Verfahren zu lange, sodass Jugendliche zu Mehrfachtätern werden. Jugendstrafverfahren sollen deshalb beschleunigt werden. Dazu wollen sich Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt schneller und effizienter austauschen als bisher und damit entsprechende Fälle zeitnah vor Gericht bringen. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Prozess vor Schöffengericht Itzehoe wegen Enkeltrick

Vor dem Schöffengericht Itzehoe läuft ein Prozess gegen einen Mann wegen Trickbetrugs. Er soll vor gut einem Jahr laut Anklage in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) versucht haben, einem Mann mehrere Hunderttausend Euro abzunehmen. Von heute an muss sich der Angeklagte vor dem Schöffengericht Itzehoe (Kreis Steinburg) verantworten. "Wenn Sie solche Anrufe bekommen, auf jeden Fall auflegen und die Polizei darüber informieren", sagt Thomas Hagenow, ehrenamtlicher Sicherheitsberater für Senioren im Kreis Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Werkzeuge von Baustelle geklaut: Prozessstart in Pinneberg

Zwei Männer aus Hamburg müssen sich wegen schweren Diebstahls auf einer Baustelle vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Februar und April 2022 unter anderem in Wedel Baucontainer aufgebrochen und daraus elektrische Werkzeuge geklaut zu haben. Immer wieder kommt es laut Polizei auf Baustellen im Land zu Diebstählen. Das Diebesgut ist dabei vielfältig: Von Kupferkabeln bis hin zu Baugeräten. Täter werden laut Polizei nur selten gefasst. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:00 Uhr

