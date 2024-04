Stand: 09.04.2024 09:32 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Start der Spargelsaison: Gute Qualität trotz Niederschlag

Heute ist offizieller Start der Spargelsaison. Spargelbauer Matthias Beeck aus Hamberge im Kreis Stormarn ist zufrieden mit der Qualität. Um die hatte er im Februar vor einigen Wochen noch gefürchtet. "Keiner hat so richtig gewusst, was uns wegen der hohen Wassermassen dieses Jahr erwartet, die wir teilweise ja hatten. Und dafür sieht der Spargel super aus und schmeckt vor allem auch super", so Beeck. Experten gehen davon aus, dass der Spargel dieses Jahr ähnlich viel kostet wie 2023. Zum Start würden die Preise erfahrungsgemäß aber noch etwas höher als in der Hauptsaison im Mai und Juni liegen. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Bevölkerungszahl in Südholstein wächst weiter

Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein wird sich in den kommenden Jahren kaum verändern. Das zeigt eine Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden 2040 etwa 15.000 Menschen mehr in Schleswig-Holstein leben als im Vergleichsjahr 2020. Das ist ein Anstieg um 0,5 Prozent. Südholstein ist der Teil des Landes mit den meisten Einwohnern. Zusammengerechnet erwarten die Experten, dass in den Kreisen Pinneberg und Segeberg 2040 etwa 612.000 Menschen leben werden. Das sind etwa drei Prozent mehr als im Vergleichsjahr 2020. Deutlich wachsen soll den Prognosen zufolge zum Beispiel Elmshorn. Minimal zurück geht die Bevölkerungszahl dagegen wohl im Kreis Stormarn um 0,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Prozess nach illegalem Autorennen in Pinneberg startet

Weil sich ein Mann aus Klein Nordende im Kreis Pinneberg mit einem Motorradfahrer ein illegales Rennen auf der A23 geliefert haben soll, muss er sich von nun an vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten. Am Dienstag startet der Prozess. Beide Männer sollen laut Staatsanwaltschaft vor einem Jahr mit etwa 200 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn unterwegs gewesen sein und andere Verkehrsteilnehmer behindert haben. Aus dem aktuellen Verkehrssicherheitsbericht geht hervor, dass nicht angepasste Geschwindigkeit weiter die Hauptunfallursache auf den Autobahnen im Land ist. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Acht Verletzte bei Feuer

In der Nacht sind bei einem Feuer in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg acht Menschen leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr haben auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Müll und eine Markise gebrannt. Der Rauch sei dann durch offene Fenster in mehrere Wohnungen gezogen. Acht Anwohner kamen mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2024 | 08:30 Uhr