A1 bei Reinfeld wieder frei

Auf der A1 sind die Arbeiten an der Anschlussstelle Reinfeld im Kreis Stormarn komplett abgeschlossen. Etwa eine Woche hat es gedauert, um die Baustelle aufzulösen. Laut Autobahn GmbH sind nun alle Spuren wieder frei. Reinfelds Bürgermeister Roald Wramp (parteilos) ist erleichtert, befürchtet aber jahrelangen finanziellen Schaden durch die Kosten durch die Bauarbeiten: "Die Höhe kann man nicht beziffern, aber wie alle Kommunen in Schleswig-Holstein brauchen wir jeden Cent an Steuereinnahmen." Die Arbeiten an der Brücke haben ein Jahr gedauert. Immer wieder kam es zu Verzögerungen wegen schlechten Wetters und Lieferproblemen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

Gericht: AfD muss sich im Schloss Reinbek treffen dürfen

Die Stadt Reinbek (Kreis Stormarn) muss der AfD Schleswig-Holstein das Schloss Reinbek für einen Vortrag einer AfD-Bundtagsabgeordneten zur Verfügung stellen. Das hat das Verwaltungsgericht Schleswig am Donnerstag in einem Eilverfahren beschlossen. Die Stadt wollte mit einer neuen Nutzungssatzung verhindern, dass die Partei Räume im Schlosses mietet. Die AfD hatte gegen diese Entscheidung geklagt. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem Gleichbehandlungsgebot. Bürgermeister Björn Warmer (SPD) sagte, die Stadt werde keine Beschwerde gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

