Verkehrsstatistik: mehr Unfälle in Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Die Zahl der Verkehrsunfälle in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen, auf mehr als 12.000. Das geht aus dem jetzt von der zuständigen Polizeidienststelle veröffentlichten Verkehrssicherheitsbericht hervor. Es fiel auf, dass mehr Senioren an Unfällen beteiligt waren. Die Polizei will das Präventionsangebot für Senioren deshalb jetzt erweitern. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die Zahl der Kinder, die an Unfällen beteiligt waren, ist zurückgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Prozess wegen gefälschter Impfnachweise in Reinbek gestartet

Vor dem Amtsgericht Reinbek muss sich seit Mittwoch ein 32-Jähriger aus Großensee (beide Kreis Stormarn) verantworten, weil er vor drei Jahren mehr als 1.000 Corona-Impfnachweise gefälscht haben soll. Laut Anklage soll er damit und mit dem Verkauf der Zertifikate 120.000 Euro verdient haben. Eine Mitangeklagte, die ihm geholfen haben soll, ist vom Amtsgericht bereits zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt worden. Die Geesthachterin sagte am Mittwoch aus, dass sie für ihn einen Stempel aus einem Hamburger Impfzentrum geklaut hatte. Außerdem habe sie ihm die Vorlagen für die Impfbescheinigungen besorgt - aus der Arztpraxis, in der sie damals arbeitete. Das Verfahren gegen den 32-jährigen Hauptangeklagten soll im September weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Unbekannter stiehlt Pixi-Figur in Wahlstedt

Die Polizei in Wahlstedt (Kreis Segeberg) sucht nach einem Unbekannten, der am Dienstagnachmittag um kurz vor 17 Uhr eine Pixi-Figur gestohlen haben soll. Die ein Meter hohe Figur mit grüner Jacke, blauer Hose und roter Mütze hatte vor einer Buchhandlung gestanden. Wenig später beobachteten Augenzeugen laut Polizei einen Mann, der mit der Figur unterwegs war. Eine nähere Beschreibung des mutmaßlichen Entführers gibt es noch nicht. Die Polizei hofft jetzt auf weitere Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Vollsperrung der A23 am Mittwoch nach Brand

Am Mittwochabend ist die A23 für Löscharbeiten voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei brannte zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Stormarn) ein Auto. Da der Wagen einen Gastank hatte, sperrte die Feuerwehr die Autobahn für rund eineinhalb Stunden in beiden Richtungen. Gegen 23 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 07:30 Uhr

