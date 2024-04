Stand: 03.04.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prozess gegen Corona-Impfausweis-Fälscher

Weil ein 32-Jähriger gefälschte Corona-Impfausweise ausgestellt haben soll, muss er sich ab Mittwoch vor dem Amtsgericht in Reinbek (Kreis Stormarn) verantworten. Von den Kundinnen und Kunden soll er Geld verlangt haben und so fast 117.000 Euro verdient haben. Laut Anklage geht es um insgesamt 65 falsche Impfbescheinigungen. In nur vier Wochen im Mai 2021 soll der Angeklagte den Verkauf der falschen Impfbescheinigungen per Messengerdienst abgewickelt und pro gefälschtem Impfnachweis 100 Euro kassiert haben. Außerdem wird dem 32-Jährigen vorgeworfen, Falschgeld gedruckt zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben Ermittler außerdem mehrere Waffen, ein Messer und ein Teleskopschlagstock gefunden. Auch Drogen beschlagnahmten die Polizisten. Diese soll er vorher selbst angebaut haben. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Probleme bei der Hochbahn: U1 kommt nur noch alle zehn Minuten

Ab Mittwoch gibt es für eine Woche Probleme bei der U1. Wegen Gleisbauarbeiten steht zwischen Norderstedt und Hamburg-Ochsenzoll nur ein Gleis zur Verfügung, teilt die Hochbahn mit. Deshalb fährt die U-Bahn nur noch alle zehn Minuten. Am Wochenende ist zudem eine komplette Sperrung zwischen Hamburg-Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord geplant. Dann sollen Busse eingesetzt werden. Die Fahrt könne bis zu 20 Minuten länger dauern, so Hochbahn. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Halstenbek: Polizei fahndet nach Schaf

Kuriose Vermisstenanzeige: Die Polizei sucht in Halstenbek (Kreis Pinneberg) nach einem Suffolk-Schaf. Es wurde nach Angaben der Beamten vermutlich von einer Koppel entführt. Die Polizei schließt aus, dass das Tier einfach ausgerissen ist. Die Beamten vermuten Diebe mit einem größeren Auto, die den Schafbock gestohlen haben. Das Revier in Halstenbek nimmt Hinweise entgegen. Das Tier ist etwa 100 bis 200 Kilo schwer, mit weißem Fell - außer an Kopf und Beinen, da ist es schwarz. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

