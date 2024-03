Stand: 25.03.2024 09:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bundesstraße 206: Sanierungsarbeiten starten

Wegen der vielen Schlaglöcher wird die Fahrbahn der B206 bei Bad Segeberg bis Ende April jeweils in kurzen Bauabschnitten grundlegend saniert. Es bleibt nur eine Spur pro Richtung frei, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Auf der Strecke gelten dann 30 Kilometern pro Stunde. Am Montag starten die Arbeiten zwischen der Einmündung Schackendorf (Kreis Segeberg) und der Kreuzung Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lübeck. In zwei Wochen ist dann der nächste von insgesamt fünf Abschnitten dran. Der LBV rechnet zu Stoßzeiten mit Staus. Die Sanierung kostet laut Sprecherin insgesamt 2,6 Millionen Euro und wird komplett vom Bund bezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

Feuerwehreinsätze in Südholstein am Wochenende

Am Sonntag hat in Oersdorf im Kreis Segeberg eine Garage gebrannt. Nach gut zwei Stunden hatten die Einsatzkräfte der drei Freiwilligen Feuerwehren den Brand unter Kontrolle. In Oering haben rund 180 Einsatzkräfte am Freitagabend versucht, eine brennende Scheune zu löschen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Einfamilienhaus übergriff und abbrannte. Der Einsatz dauerte rund neun Stunden, verletzt wurde auch hier niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro, schätzt die Feuerwehr. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

Eintracht Norderstedt gewinnt

Die Regionalliga-Fußballer der Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) haben am Sonntag mit 1:0 gegen Eimsbüttel gewonnen. Der erste Heimsieg seit mehr als fünf Monaten könnte für den Tabellenzwölften zu einem ganz wichtigen im Abstiegskampf werden, meint Trainer Jean-Pierre Richter. Für Norderstedt geht es schon am Donnerstag weiter, auswärts beim SC Spelle-Venhaus aus dem Emsland. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

Unfall auf A7 bei Großenaspe - drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der A7 in Höhe Großenaspe (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Monat ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt in Richtung Hamburg zwei Autos zusammengestoßen. Der Bereich wurde gut zwei Stunden lang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 07:00 Uhr

