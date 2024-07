Stand: 05.07.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Radfahrer bei Unfall mit Bus in Lübeck verletzt

In Lübeck hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall auf der Königstraße gegeben. Die Straße musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei musste ein Linienbus vermutlich wegen eines Fahrradfahrers eine Vollbremsung machen. Der Radler wurde leicht verletzt. Insgesamt waren drei Rettungswagen im Einsatz, um unter anderem die Fahrgäste im Bus zu versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Lange Staus in Lübeck und Ostholstein erwartet

Der ADAC rechnet vor allem an der Ostsee im Kreis Ostholstein mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Denn nach Niedersachen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen startet jetzt auch Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien. ADAC-Sprecher Rainer Pregla geht davon aus, dass es schon ab Freitag zu ersten längeren Staus kommt. Das hänge auch mit der Baustellenlage zusammen. Besonders auf der Autobahn 1 im Bereich Lübeck, Pansdorf, Ratekau, aber auch vor Fehmarn wird reichlich gebaut. Für Autofahrer rechnet Pregla mit Stau-Zeiten zwischen 30 und 60 Minuten. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Familien-Musikfestival "Sonne, Strand und Sterne" in Grömitz

Am Strand in Grömitz (Kreis Ostholstein) startet am Freitag das Familien-Musikfestival "Sonne, Strand und Sterne" mit dem NDR Schleswig-Holstein. Auf der Bühne mit dabei ist unter anderem DJ und Produzent Alex Christensen. Der Musiker freut sich schon: "Sie erwarten gute Laune, hochgradig qualitative Musik, viele Songs aus den 90ern, ein paar aus den 80ern und top Musiker. Das wird ein Abend, bei dem man in Erinnerungen schwelgen kann, einfach loslassen und alle Sorgen vergessen." | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Eutiner Festspiele starten eine halbe Stunde später als geplant

Am Freitagabend starten die Eutiner Festspiele (Kreis Ostholstein) mit dem Stück "Jesus Christ Superstar" offiziell in die neue Saison. Allerdings nicht wie angekündigt um 20 Uhr, sondern eine halbe Stunde später, teilen die Veranstalter mit. Der Grund dafür ist das EM-Fußballspiel Deutschland gegen Spanien. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

83-jähriger Mann aus Lübeck vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Mittwoch wird der 83-Jährigen Berndt R. aus Lübeck vermisst. Wie die Polizei berichtet, geht der Senior nur langsam, mit kleinen Schritten und kann sich möglicherweise nicht mehr richtig orientieren. Er ist er 1,80 Meter groß, von normaler Statur, hat graue Haare und trägt einen Schnurrbart sowie eine Brille. Bekleidet ist er mit einer khakifarbenen Schirmmütze, einer dunkelblauen Steppweste, einem roten Pullover, einer Jeanshose und Halbschuhen. Vielleicht ist der Vermisste auch mit einem schwarzen Opel Crossland X mit dem Kennzeichen HL-GG-75 unterwegs. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 16:30 Uhr

