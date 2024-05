Stand: 23.05.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Unwetter "Lisa" sorgt für zahlreiche Einsätze in der Region

Das schwere Unwetter von Mittwochabend hat in der Region um Lübeck für zahlreiche Einsätze gesorgt, wie die Leitstellen mitteilen. Den größten Schaden haben die Regenfälle im Kreis Herzogtum Lauenburg angerichtet. Die Feuerwehr musste mehrere vollgelaufene Keller auspumpen und umgefallen Bäume von Straßen entfernen. Gegen 1 Uhr nachts rückte das Technische Hilfswerk (THW) zu einem Einsatz in Mölln aus. An einem leerstehenden Gebäude hatten Arbeiter Risse entdeckt, es besteht Einsturzgefahr. Ob der Starkregen die Ursache ist, konnte die Polizei nicht sagen. Die Hauptstraße in Mölln ist voll gesperrt. Der Einsatz des THW soll noch einige Stunden dauern. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

Zusammenstoß von Ponton mit Brücke: Keine Schäden am Hauptbauwerk

Nachdem sich am Dienstag in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ein Ponton mit einem Kran losgerissen hatte und gegen einen Brücken-Neubau geprallt war, gibt es nun Entwarnung: Ein erstes Gutachten stellte fest, dass die Standfestigkeit der Brücke gegeben sei und es keine größeren Schäden gebe. Das bestätigte Kurbetrieb-Chefin Gesine Muus am Mittwochnachmittag. "Am Hauptbauwerk ist nichts passiert", lediglich am Sportbootanleger davor gebe es kleinere Zerstörungen, so Muus weiter. Eine weitere Prüfung soll am Donnerstag durch Taucher stattfinden. Geplant ist, noch am selben Tag mit der Bergung des Pontons zu beginnen. Das wird laut Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke vermutlich zwei bis drei Tage dauern. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

HanseKulturFestival im Lübecker Gründungsviertel

Das Quartier rund um das Gründungsviertel in Lübeck wird vom 7. bis zum 9. Juni zum Festivalgelände: Zum vierten Mal findet dort das HanseKulturFestival statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Musik, Tanz, Theater und Kleinkunst. Geplant sind zwei große Musikbühnen und eine kleine an der Untertrave. Seit 2014 findet das Festival alle zwei Jahre in einem der Altstadtquartiere Lübecks statt. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

