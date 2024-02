Stand: 26.02.2024 09:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Busfahrerstreik im privaten Busgewerbe auch in Südholstein gestartet

Die Gewerkschaft ver.di hat ihren einwöchigen Warnstreik der privaten Busunternehmen begonnen. Zu Ausfällen und Verspätungen kann es im Kreis Ostholstein kommen, bei der Autokraft unter anderem in Heiligenhafen, Eutin und im Süden des Kreises. Die Autokraft hat einen Notfallfahrplan auf ihrer Internet-Seite veröffentlicht. Betroffen sind auch die Rohde-Verkehrsbetriebe. Hier kommt es am Montagmorgen nach Unternehmensangaben derzeit noch nicht zu Ausfällen. Im Kreis Herzogtum Lauenburg wird bei Dahmetal gestreikt. Der Anbieter informiert mit einem Notfallplan aktuell auf seiner Internetseite über Linien, die noch fahren. Die Busse im Lübecker Stadtverkehr sind nicht vom Streik betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Lübeck: 5.000 Menschen bei Demonstration gegen Rechtsextremismus

Tausende Menschen haben am Wochenende wieder gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die landesweit größte Demo fand am Sonntag in Lübeck statt. Laut Veranstalter kamen 5.000 Menschen, erwartet wurden 4.000. Zu den Veranstaltern gehört auch die Klima-Bewegung Fridays für Future. Der nächste Protestmarsch in Lübeck soll am Osterwochenende, am 30. März auf dem Rathausmarkt stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Sport am Wochenende: VfB Lübeck und VfL Lübeck-Schwartau verlieren, Phönix Lübeck siegt

Der Abstieg des VfB Lübeck aus der 3. Liga wird immer wahrscheinlicher. Am Sonntag verloren sie 0:3 auswärts in der Halle und liegen damit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Besser lief es beim Stadtrivalen, Phönix Lübeck. Die Adler siegten in der Regionalliga Nord zuhause mit 3:1 gegen Lohne. Beim Handball hat der VfL Lübeck-Schwartau in der zweiten Bundesliga auswärts gegen den Dessau-Rosslauer HV verloren. Die Partie endete 29:32 aus Lübecker Sicht. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2024 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

