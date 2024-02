Mehrere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in SH Stand: 25.02.2024 14:00 Uhr In Schleswig-Holstein wollen heute mehrere Tausend Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gehen. Größere Demos finden in Kiel und Lübeck statt.

Bei der heute wohl größten Demo in Lübeck treffen sich im Moment mehrere Hundert Menschen in der Lübecker Altstadt am Klingenberg. Die Veranstalter erwarten insgesamt 4.000 Demonstrantinnen und Demonstranten in der Hansestadt. Mehr als 75 Organisationen hatten zur Demonstration aufgerufen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.

Seit 14 Uhr findet die Auftaktkundgebung am Klingenberg statt. Der anschließende Demonstrationszug soll durch die Königstraße bis zum Koberg, über die Breite Straße zur Untertrave, entlang der Trave bis zum Holstentor und dann zurück zum Klingenberg führen. Gegen 16.45 Uhr wird dort die Abschlusskundgebung gehalten.

In der Landeshauptstadt rief die Ortsgruppe von "Fridays for Future" unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" zur Demonstration gegen Rechtsextremismus und für mehr Zusammenhalt und Demokratie auf. Dutzende Parteien und Organisationen schlossen sich dem Aufruf an.

Um 16 Uhr werden die Demonstrantinnen und Demonstranten zu einer Kundgebung auf dem Kieler Rathausplatz erwartet. Im Anschluss daran soll eine Menschenkette um den Kleinen Kiel gebildet werden. Etwa 2.000 Teilnehmende werden laut Angaben der Veranstalter erwartet.

Hunderte Teilnehmer bei Demonstration in Trittau am Sonnabend

Bereits am Vortag kamen in Trittau (Kreis Stormarn) mehrere Hundert Menschen zusammen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Hintergrund war eine Demonstration der Gruppe "Mittelstand", die einige Tage zuvor im Ort stattfand. Erst später stellte sich heraus, dass die Kundgebung von einer AfD-Funktionärin mitorganisiert wurde. In der kleinen Gemeinde sorgte das für Empören, woraufhin zur Demonstration am Sonnabend unter dem Motto "Flagge zeigen für die Demokratie" aufgerufen wurde.

Auf kleinen Flaggen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben, weshalb sie sich für Demokratie engagieren. Diese wurden anschließend vor dem Rathaus in die Beete gesteckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.02.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Rechtsextremismus Kiel