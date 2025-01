Stand: 17.01.2025 08:58 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Ratsversammlung: Bisher keine Entscheidung zur B404

Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstag noch keine Entscheidung getroffen, ob die B404 bis zum Barkauer Kreuz zur Autobahn ausgebaut werden soll. Das teilte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) mit. Bisher hat die rot-grüne Ratskooperation sich bei dem Teilstück auf eine vierspurige Bundesstraße festgelegt. Sie ging unter anderem davon aus, dass in dem Fall keine neue Ausweichstrecke nötig sei. Laut eines aktuellen Gutachtens der Planungsgesellschaft Deges und nach Ansicht des Bundesverkehrsministeriums müsse diese aber auch bei einer Bundesstraße gebaut werden. Daher beschloss die Ratsversammlung nun, dass es eine Informationsveranstaltung für die Ratsfraktionen geben soll. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

Holstein Kiel verpflichtet US-Nationalspieler John Tolkin

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den US-Nationalspieler John Tolkin verpflichtet. Wie der Verein mitteilt, kommt der Linksverteidiger von den New York Red Bulls aus der US-Profiliga MLS an die Förde. Bereits im Winter hatten die Kieler den slowenischen Innenverteidiger David Zec geholt. Ob der amerikanische Neuzugang bereits am Samstag gegen Hoffenheim auf dem Platz stehen wird, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

