Heimathafen Kiel: NATO-Schiffe kehren zu Weihnachten zurück

Pünktlich zu Weihnachten laufen der Tender Werra und das Minenjagdboot Weilheim in den Heimathafen Kiel ein. Nach Angaben der Marine werden die Schiffe Mittwoch Vormittag am Stützpunkt erwartet. Der Tender Werra war seit Juli als Führungsschiff eines NATO-Verbands in der Nord- und Ostsee im Einsatz. Die Weilheim war seit Mitte September Teil der Einheit, die mit der Suche und Beseitigung von Seeminen sowie Munitionsaltlasten aus den Weltkriegen beauftragt ist. Insgesamt steuerten die Schiffe 17 Häfen in sieben Ländern an. Bis zum 10. Januar bleiben sie in Kiel in Bereitschaft. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Regionale Böllerverbote zu Silvester: Alle Details auf einen Blick

Noch knapp zwei Wochen bis Silvester: Wer Feuerwerk zünden möchte, sollte sich informieren, wo das erlaubt ist. In Preetz (Kreis Plön) ist Feuerwerk in der Dorfstraße, auf dem Gelände des Adeligen Klosters und des Strandbades Lanker See verboten. In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gilt ein Verbot in der Nähe von Tankstellen. Neumünster, Plön und Rendsburg haben keine speziellen Zonen eingerichtet. Generell ist Pyrotechnik in der Nähe von sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kirchen oder Reetdachhäusern untersagt. Verstöße können Bußgelder von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Akkuzüge im Einsatz: Neues Netz in Schleswig-Holstein komplett

Zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und Kiel-Hassee ist das letzte Stück Oberleitung fertiggestellt worden. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist damit das weltweit erste größere Netz für Akkuzüge im Personennahverkehr fertig gestellt. Gleichzeitig enden die Einschränkungen auf den Strecken von Kiel nach Eckernförde und Rendsburg. Laut Nordbahn fahren auf diesen Verbindungen nun ausschließlich die neuen Akkuzüge. Insgesamt sind im Land Schleswig-Holstein 55 Akkutriebwagen auf den Strecken von Erixx und Nordbahn im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Strompreise in Schleswig-Holstein sinken vielerorts

Viele Haushalte in Schleswig-Holstein müssen im kommenden Jahr weniger für ihren Strom zahlen. Das zeigen die aktuellen Preise der Stromversorger besonders für ländliche Gebiete - denn dort sinken die Netzentgelte. Die Entgelte sind ein Bestandteil des Strompreises und bislang wurden die Kosten für den Anschluss von Wind- und Solaranlagen regional umgelegt. 150 Euro pro Haushalt und Jahr macht die Entlastung im Bereich der Schleswig-Holstein Netz AG aus. Kunden in anderen Regionen, so auch in Kiel und Lübeck, werden dafür mit rund 40 Euro mehr belastet. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 07:00 Uhr

