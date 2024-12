Stand: 11.12.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

20-Millionen für Kiel-Friedrichsort

Das Land fördert die Erschließung des "Strandorts" Kiel-Friedrichsort mit fast 20 Millionen Euro. In dem Gewerbe- und Industriegebiet stehen einige Baumaßnahmen an. Sie betreffen unter anderem das Straßen- und Verkehrsnetz sowie die Stromversorgung. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sprach von der höchsten Einzelförderung, die das Land bisher für das Gewerbeflächenrecycling zur Verfügung gestellt habe. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

Weihnachtsgeschäft im Paketzentrum Neumünster

Im Paketzentrum in Neumünster herrscht in der Vorweihnachtszeit Hochbetrieb. Bei DHL gehen die Verantwortlichen davon aus, dass in diesem Jahr der Rekordwert aus dem vergangenen Jahr noch einmal übertroffen wird. 640.000 Pakete an einem Tag - das war der Spitzenwert im Jahr 2023 - erreicht am 19. Dezember. Damit die Pakete rechtzeitig ans Ziel kommen, wurden 150 Mitarbeiter extra eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 06:00 Uhr

Razzia wegen illegalen Glücksspiels in SH

Etwa 270 Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag laut Generalstaatsanwaltschaft Schleswig 14 Objekte in Kiel, Neumünster und Flensburg durchsucht. Die Personen würden in Verbindung mit illegalen Spielautomaten stehen. Die Polizei beschlagnahmte Beweismaterial wie Computer, Handys und Datenträger, außerdem wurde ein sechsstelliger Geldbetrag sichergestellt. Der Einsatz war eine Folge von Ermittlungen nach einer Razzia in Kiel-Gaarden im vergangenen Jahr, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Georg-Friedrich Güntge. Die Aktion richtete sich gegen die Hintermänner, "nicht gegen die Personen, die damals die Automaten bei sich aufgestellt haben". Festnahmen gab es laut Güntge nicht. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 08:30 Uhr