Sieben Pakete pro Sekunde - Weihnachtsstress bei DHL in Neumünster Stand: 11.12.2024 05:00 Uhr Alle Pakete, die mit DHL von und nach Schleswig-Holstein geschickt werden, passieren das Logistikzentrum in Neumünster. An manchen Tagen im Dezember werden mehr als 600.000 Pakete sortiert.

von Bastian Pöhls

Wie ein großer Ameisenhaufen funktioniert das DHL-Zentrum in Neumünster. Gerade in der Vorweihnachtszeit gibt es dort besonders viel zu tun - vor allem durch Rabattaktionen bei vielen Onlineversandhändlern. Ein Ende des Versandhandel-Booms ist für Lars-Peter Wierth nicht in Sicht. Wierth leitet das Paketzentrum. Die Zahl der Pakete, die hier an sechs Tagen pro Woche sortiert werden, wächst Jahr für Jahr an. Um den Anstieg zu bewältigen, ist seit Ende 2023 eine zusätzliche Sortieranlage in Betrieb. Damit will DHL in Schleswig-Holstein für die arbeitsreichste Zeit des Jahres gewappnet sein. Wierth: "Nur eine Stunde am Tag, morgens zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr, stehen die Bänder still. Dann sind unsere Techniker unterwegs und warten die Verteilanlage."

150 Mitarbeiter mehr im Einsatz als im Rest des Jahres

Zur Vorweihnachtszeit arbeiten im Paketzentrum rund 600 Menschen, während es im Sommer etwa 450 sind. Schichtleiter Manuel Hermann sagt: "Man merkt es an der Lautstärke, hier ist deutlich mehr los als sonst. Es sind mehr Fahrer da."

Aber auch mit mehr Personal und mehr Fahrzeugen kann das Sortieren und der Versand der Pakete und Päckchen vereinzelt etwas länger dauern, teilt DHL mit. Anja Schütt, Leiterin der Niederlassung Kiel, empfiehlt, Weihnachtspakete so früh wie möglich abzuschicken. Der späteste Abgabetermin für eine Lieferung bis Heiligabend ist der 20. Dezember, für Briefe und Karten der 21. Dezember.

Richtig verpacken und beschriften

Damit das Paket nicht nur pünktlich, sondern auch heil ankommt, bittet DHL die Kundinnen und Kunden die Waren stabil zu verpacken und nur wenig Luft in den Kartons zu lassen. Außerdem sollte die Anschrift des Empfängers gut lesbar sein und die Postleitzahl muss stimmen. Wer lange Schlangen vor den Post- und DHL-Schaltern vermeiden will, kann sein Paket auch bei einer Packstation abgeben. Dafür muss man vorher die Versandmarke online kaufen. Laut Unternehmen gibt es in Schleswig-Holstein aktuell rund 530 Packstationen.

Rekordtag bis Weihnachten erwartet

Am 2. Dezember sortierte DHL in den 38 Paketzentren in Deutschland nach eigenen Angaben 12 Millionen Pakete. So viele wie noch nie an einem Tag. Grund seien die Rabattaktionen um den "Black Friday" und die "Cyber Week". Auch in Neumünster war an diesem Tag Hochbetrieb, doch einen neuen Höchstwert gab es nicht. Der liegt bei 641.000 Paketen pro Tag und stammt aus der Vorweihnachtszeit 2023. Laut DHL sei es aber nur eine Frage der Zeit, bis dieser Rekord geknackt wird. Anja Schütt und Lars-Peter Wierth sind optimistisch, dass es schon zwischen dem dritten und vierten Advent klappt.

