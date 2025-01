Stand: 31.01.2025 10:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nobiskrug-Werft in Rendsburg: Übernahme durch Lürssen-Werf beschlossen

Die Lürssen-Werft aus Bremen wird die Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) übernehmen. Das haben die vorläufigen Insolvenzverwalter auf einer Pressekonferenz in Flensburg mitgeteilt, an der auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) teilnimmt. Die Lürssen-Werft stellt, wie Nobiskrug auch, Luxus-Yachten her. Unklar bleibt, wie viele der 140 Beschäftigten der Werft übernommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 10.00 Uhr

Zeugensuche nach Angriff in Kiel: Polizei schaltet Hinweisportal frei

Nach dem tätlichen Angriff in der Kieler Innenstadt am vergangenen Sonnabend sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Die Beamten haben nach eigenen Angaben das Hinweisportal im Internet freigeschaltet, über das Bild- und Videomaterial zu der Tat hochgeladen werden kann. Am Rande einer kurdischen Demonstration war es zwischen zwei Teilnehmern und zwei Passanten zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein 28-Jähriger mit einem Messer verletzt. Tatverdächtig sind zwei Männer im Alter zwischen 25 und 29 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08.30 Uhr

Gemeindevertretung Selent stimmt gegen neuen Abfallwirtschaftshof

Die Gemeindevertretung Selent (Kreis Plön) hat sich am Donnerstagabend gegen die Ansiedlung eines neuen Abfallwirtschaftshofes entschieden. Laut Bürgermeisterin Sabine Tenambergen (Freie Wähler Selent) stimmten nur vier der 13 Stimmberechtigten dafür, das Gelände an das Unternehmen des Kreises Plön zu verkaufen. Monatelang hatte eine Bürgerinitiative gegen den Bau des Abfallwirtschaftshofes protestiert. Aufgabe sei es nun, einen anderen Ankerbetrieb für das Gewerbegebiet zu finden, so Sabine Tenambergen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08.30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 08:30 Uhr