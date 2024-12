Abfallwirtschaftsbetrieb Plön plant neuen Standort in Selent Stand: 19.12.2024 17:02 Uhr Auf einem Feld in Selent soll ein neuer Standort für den Abfallwirtschaftsbetrieb Plön entstehen. Die Bürgerinitiative "Selent steht auf" will dagegen jetzt ein Bürgerbegehren starten.

Der Kreis Plön sucht einen neuen Standort für seinen Abfallwirtschaftsbetrieb. In der Gemeinde Selent gibt es ein großes Grundstück, das dafür in Frage kommt. Bürgermeisterin Sabine Tenambergen (Freie Wähler Selent) befürwortet das Vorhaben. Sie sehe den Abfallwirtschaftsbetrieb als wichtigen Partner für die Zukunft des Ortes, sagt die Bürgermeisterin. Eine Einwohnerbefragung der Gemeinde solle es nicht geben. Deshalb will die Bürgerinitiative "Selent steht auf" nach eigenen Angaben ein sogenanntes Bürgerbegehren gegen den Standort auf den Weg bringen.

Bürgerinitiative befürchtet Lärm- und Geruchsbelästigung

Die Mitglieder befürchten unter anderem, dass es zu starkem Lkw-Verkehr durch die Müllautos kommt, die die Abfälle umladen sollen. Außerdem sprechen sie von Geruchsbelästigungen und einem möglichen Wertverlust von Grundstücken. Eine Kurklinik im Ort fürchtet zudem, dass Patienten weg bleiben könnten. Eine Wohnungsgenossenschaft spricht bereits jetzt von Zurückhaltung bei möglichen Kunden. Die Gemeindevertretung muss über die Ansiedlung des Betriebs abstimmen. Das könnte im Januar geschehen, heißt es aus dem Amt.

Weitere Informationen Zu viel Abfall: Braucht SH bald mehr Mülldeponien? Die vorhandenen Kapazitäten könnten in einigen Jahren nicht mehr ausreichen, zeigt eine Studie des Umweltministeriums. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön