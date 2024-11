Stand: 07.11.2024 08:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben im Kreis Plön

Berufspendler und Schüler im Kreis Plön müssen sich am Donnerstag darauf einstellen, dass die Busverbindungen ausfallen. Hintergrund ist ein Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön (VKP). Die Gewerkschaft ver.di hat dazu aufgerufen. Die Beschäftigten in den Betriebshöfen Kiel, Schönberg, Plön, Lütjenburg und Bornhöved sind dazu aufgerufen, den ganzen Tag nicht zu arbeiten. Es geht dabei um den Streit um einen neuen Eisenbahntarifvertrag, der auch für die Fahrer der VKP gilt. Die Gewerkschaft fordert für sie unter anderem 350 Euro pro Monat mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Den Arbeitgebervertretern ist das zu viel. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

IG Metall ruft zum Streik auf - viele Kundgebungen in der Region

Die IG Metall Küste hat für Donnerstag zu Warnstreiks in Schleswig-Holstein aufgerufen. Die Beschäftigten in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie sollen ihre Arbeit niederlegen. Außerdem finden in Kiel, Neumünster sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön Kundgebungen und Aktionen statt. Mit dem sogenannten "Küstenaktionstag" will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeberseite für höhere Löhne in der Branche erhöhen. Nach Gewerkschaftsangaben soll es zum Beispiel vor den Toren des Medizintechnikunternehmens Stryker Trauma in Schönkirchen (Kreis Plön) eine Kundgebung geben. Weitere sind in Kiel vor dem IT-Unternehmen Thales, in Flintbek vor dem Werk von Hagenuk Marine Kommunikation und vor der Lürssen-Kröger Werft in Schacht-Audorf geplant. Der Arbeigeberverband Nordmetall weist darauf hin, dass seit Ende Oktober durch die Warnstreiks in der Branche bereits gut 36.000 Arbeitsstunden verloren gegangen sind. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

