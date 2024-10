Stand: 08.10.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Nach einem Streit in Kiel-Gaarden ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Montagabend hatten sich laut Polizei in der Medusastraße mehrere Menschen gestritten. Dabei erlitt ein 25-jähriger Mann schwere Stichverletzungen durch ein Messer. Er kam in ein Krankenhaus. Die Täter sind noch flüchtig. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keinen Zusammenhang zu anderen Gewalttaten in Gaarden. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Kieler Weihnachtsmarkt startet vor Totensonntag

Der Kieler Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr am 21. November - und somit vor dem Totensonntag. Die Nordkirche kritisiert, dass der November Trauerzeit sei. Wenn man jetzt die Advents- und Weihnachtszeit vorzieht, dann würde ein ernstes Thema überspielt. Ein Sprecher sagte, dass man grundsätzlich Verständnis für die wirtschaftlich schwierige Lage der Standbetreiber habe. Vom Landesverbandes der Schausteller und Marktkaufleute heißt es hingegen, dass die Standbetreiber sehr glücklich darüber, dass die Stadt Kiel in diesem Jahr zum Test eine Ausnahme macht. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Tatort Kiel: Nachfolgerin von Klaus Borowski gefunden

Das Team des Kieler NDR Tatorts bekommt eine neue Kollegin. Nachdem Axel Milberg nach mehr als 20 Jahren als Kommissar Klaus Borowski seinen Rückzug angekündigt hat, wird eine Polizeipsychologin das Kieler-Tatort Team ergänzen. Es ist Schauspielerin Karoline Schuch, die an der Seite von Almila Bagriacik in Zukunft im Kieler Tatort die zweite Ermittlerin spielen wird. Im Kieler Tatort wird Karoline Schuch als Polizeipsychologin Elli Krieger voraussichtlich schon in diesem Herbst vor der Kamera stehen. Der jetzige Tatort-Kommissar Borowski wird vor seinem Abschied noch in drei Folgen ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

A7: Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen

Ab morgen wird ein Teilstück der A7 in Richtung Norden für einige Tage gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich zwischen dem Dreieck Bordesholm und dem Kreuz Rendsburg bis zum darauffolgenden Montagmorgen auf Verzögerungen und Umleitungen einstellen. In der Zeit wird eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Die Umleitung führt ab Bordesholm über die A215 zum Kreuz-Kiel-West und von dort über die A210 nach Rendsburg. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

