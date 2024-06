Stand: 24.06.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Woche: Erste Zwischenbilanz positiv

Etwa eine Million Menschen haben die Kieler Woche am ersten Wochenende laut Veranstalter besucht. Laut Polizei blieb es vergleichsweise ruhig. Die Einsatzkräfte registrierten 16 Fälle von Körperverletzungen - etwas weniger als bei der Kieler Woche im vergangenen Jahr. Erstmals ist das Volksfest laut Veranstalter flächendeckend videoüberwacht, um Besucherströme lenken zu können. Das neue System habe bereits gute Dienste geleistet, so der Chef des Kieler Woche Büros, Philipp Dornberger. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

Pilotprojekt zur Munitionsbergung im Meer in Kiel vorgestellt

Experten und Expertinnen aus Politik und Wissenschaft stellen am Montag gemeinsam mit Kampfmittelräumern am Kieler Geomar die geplanten Bergungen von Munition im Meer vor. Im Juli sollen laut Geomar Arbeiten im Rahmen des "Sofortprogramms Munitionsaltlasten" der Bundesregierung starten, zunächst in der Lübecker Bucht. Der Bund stellt für das Pilotprojekt 100 Millionen Euro bereit. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

B202 bei Martensrade: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Auf der B202 bei Martensrade im Kreis Plön gab es am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Das Auto einer Familie mit zwei Kindern hat laut Polizei ein Wohnmobil im Gegenverkehr gestreift und ist dann mit einem Transporter kollidiert. Eines der Kinder sei dabei leicht verletzt worden, die Eltern seien mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Fahrer des Transporters sei ebenfalls leicht verletzt worden, die Personen im Wohnmobil seien unverletzt geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

