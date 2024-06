Viele Ferienwohnungen und Hotels in SH im Sommer noch frei Stand: 22.06.2024 16:09 Uhr Wenige Wochen vor den Sommerferien sind die Urlaubsorte im Norden nach Angaben der Tourismus-Agentur SH zum Teil nicht besonders gut gebucht.

In Niedersachsen, Bremen, Thüringen und Sachsen haben an diesem Wochenende die Sommerferien und damit die Reisezeit begonnen. Aber viele Vermieter von Hotels und Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein sind noch nicht zufrieden mit der aktuellen Buchungslage. Fehrmarn (Kreis Ostholstein), das Lauenburgische oder Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) melden eine gute Buchungslage. Aber auch dort sei überall noch etwas zu bekommen, so Manuela Schütze von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein.

Weniger Reservierungen als im letzten Jahr

Andere Orte sind weniger zufrieden. Kiel liegt bei den Reservierungen für den Sommer nach eigener Aussage noch 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Lübecker Bucht verzeichnet aktuell 20 Prozent weniger Buchungen als im vorigen Sommer. Und auch rund um die Flensburger Förde sind Hotels und Ferienwohnungen gerade einmal zur Hälfte ausgelastet.

Campingplätze gut gebucht

Ein Grund für die durchwachsenen Zahlen ist laut Tourismus-Agentur, dass viele Menschen stark auf den Preis achten und sich zum Beispiel eher für Pauschalreisen am Mittelmeer entscheiden, auch weil das Wetter in Deutschland zuletzt alles andere als sommerlich war. "Der Wettbewerb schläft nicht. Ich kann gute Angebote auch für den Mittelmeerraum beispielsweise bekommen. Das sind Wettbewerber, mit denen muss Schleswig-Holstein konkurrieren," kommentiert Schütze.

Urlauber buchen spontaner

Ein anderer Trend ist laut Tourismus-Agentur, dass die Urlauberinnen und Urlauber immer spontaner buchen und gerade jetzt zur Fußball-EM möglicherweise sagen: Wir wollen erst noch zu Hause mit Freunden gucken, und dann mal sehen, ob und wo wir in den Urlaub fahren.

Sehr gut gebucht sind dagegen nach wie vor die Campingplätze im Land.

