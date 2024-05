Stand: 29.05.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Offiziell bestätigt: Galeria-Filiale in Kiel bleibt erhalten

Dass die Galeria-Filliale in der Kieler Innenstadt trotz der Insolvenz der Unternehmenskette bestehen bleiben soll, ist zwar schon länger bekannt - jetzt ist es auch offiziell. Die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof hat am Dienstag in Essen dem Sanierungsplan für die Warenhauskette zugestimmt. Das teilte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mit. Ein Zusammenschluss aus einer US-Investmentgesellschaft und einer Firma des deutschen Unternehmers Bernd Beetz will die Kaufhauskette übernehmen. Dem steht jetzt nichts mehr im Weg. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Schwimmkurs-Projekt am Kieler Ostufer läuft gut an

Um Kindern besonders aus einkommensschwachen Familien beim Schwimmenlernen zu helfen, arbeitet ein Projekt am Ostufer Kiels eng mit dortigen Schulen zusammen. Der Schwimmkurs ist eine Kooperation zwischen der Andreas-Gayk-Schule, dem AWO Kreisverband Kiel und der Initiative gegen Kinderarmut. Ziel ist, dass Kinder Freude am Schwimmenlernen bekommen. Allein in der ersten Woche haben von 80 Kindern 23 das Bronzeabzeichen und 15 das Seepferdchen gemacht. Drei Schwimmlehrer bringen den insgesamt 314 Kinder aus den zwölf Kooperationsschulen im Freibad in Gaarden das Schwimmen bei. Sie kommen alle vom Kieler Ostufer. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Schulen in Neumünster erfolgreich digitalisiert

Die Schulen in Neumünster sind in den vergangenen drei Jahren umfangreich digitalisiert worden. Das teilte die Stadt mit. Im Rahmen des Projektes "DigitalPakt Schule" sind alle 22 allgemeinbildenden Schulen und die Grundschule Bönebüttel (Kreis Plön) mit Präsentationsmedien und moderner Technik für insgesamt 2,8 Millionen Euro ausgestattet worden. Außerdem wurde in allen Schulen Wlan installiert. Mit dem "DigitalPakt Schule" unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden finanziell bei der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

B404-Ausbau macht Fortschritte

Der Ausbau der B404 zur A21 geht voran. Seit vergangener Woche wird auf einer vier Kilometer langen Strecke zwischen Klein Barkau und Stolpe (beide Kreis Plön) in Fahrtrichtung Kiel asphaltiert. Ein Meilenstein für das Projekt, findet Torben Wiencke von der Autobahn GmbH. Ende dieses Jahres soll der Verkehr über die neue Fahrbahn rollen. Der Ausbau der Strecke zwischen Klein Barkau und Stolpe soll 138 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 06:00 Uhr

