Galeria Karstadt Kaufhof: Filiale in Kiel bleibt bestehen

Bei der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof fallen 1.400 Jobs weg - 16 von 92 Filialen werden geschlossen. Besonders betroffen sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das hat der Insolvenzverwalter am Sonnabendvormittag mitgeteilt. Die Filiale in Kiel ist von den Schließungsplänen nicht betroffen. Seit Anfang April ist bekannt, dass ein Konsortium aus einer US-Investmentgesellschaft und einer Firma des deutschen Unternehmers Bernd Beetz die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen will.

Im Januar hatte der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof das dritte Mal innerhalb von dreieinhalb Jahren Insolvenz angemeldet. Die Filiale in Lübeck ist bereits seit Mitte Januar geschlossen.

