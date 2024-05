Bundesliga ahoi! Holstein Kiel ist aufgestiegen Stand: 11.05.2024 22:25 Uhr

von Johannes Freytag

Um exakt 22:24 Uhr war es so weit: Schiedsrichter Sven Jablonski pfiff die Partie im Kieler Holstein-Stadion ab, und der Jubel kannte keine Grenzen. Die KSV-Profis fielen sich überglücklich in die Arme, Trainer Marcel Rapp hüpfte voller Freude über den Rasen, den die Fans längst gestürmt hatten. Bundesliga ahoi - Kiel ist dabei! Noch auf dem Rasen ließ sich die Mannschaft auf dem Dach der Auswechselbank feiern, es gab Bier- und Champagnerduschen für alle, "Bundesliga, Bundesliga - hey hey" skandierten Spieler und Anhang unisono.

Früh waren die "Störche" gegen den Tabellendritten durch Benedikt Pichler in Führung gegangen, Christos Tzolis hatte jedoch im zweiten Durchgang per Foulelfmeter ausgeglichen. Das war allen Kielern nach dem Schlusspfiff völlig egal, das Remis reichte, sie haben bei noch einem ausstehenden Spiel vier Zähler Vorsprung auf Düsseldorf. Der FC St. Pauli kann am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) nachlegen: Den Kiezkickern reicht im Heimspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden VfL Osnabrück ebenfalls ein Punkt zum Aufstieg.

Turbulente Anfangsphase mit früher Kieler Führung

Kiel musste kurzfristig auf Timo Becker verzichten, der Siegtorschütze beim 1:0-Erfolg am vergangenen Wochenende in Wiesbaden fiel wegen eines Bänderrisses aus. Das hielt den Mittelfeldspieler allerdings nicht davon ab, gemeinsam mit dem ebenfalls verletzten Marco Komenda den Fanmarsch der KSV-Anhänger ins Stadion mitzumachen.

Im Stadion-Fanblock sahen die beiden dann einen Blitzstart ihrer Mannschaftskollegen: Tom Rothe durfte von der linken Seite unbedrängt flanken, Pichler ebenso unbedrängt zum 1:0 für die "Störche" einnicken (2.). Kurz darauf prallten erst Kiels Torwart Timon Weiner und Düsseldorfs Felix Klaus zusammen, danach bekam Patrick Erras den Ball aus kurzer Distanz an die Hand geköpft. Schiedsrichter Jablonski verweigerte auch nach dem Studium der Videobilder den Elfmeterpfiff. Riesen-Glück für die Gastgeber, Riesen-Pech für Düsseldorf, das zudem wechseln musste: Jona Niemiec kam für den benommenen Klaus (7.).

Weitere Informationen Kommentar zu Holstein Kiel: Kein Aufstieg aus dem Nichts Mit norddeutscher Ruhe hat es die KSV in die Erste Liga geschafft. Und wenn alles so läuft wie bisher, dann sind die Kieler gekommen, um zu bleiben, meint Jan Neumann. mehr

Bernhardsson lässt das 2:0 liegen

In der Folgezeit ging es hin und her - die 22 Profis boten ein Vollgas-Zweitligaspiel, gönnten sich keine Verschnaufpause. Die Rheinländer drängten auf den Ausgleich, Holstein auf das zweite Tor. Chancen gab es hüben wie drüben. Erst nach einer guten halben Stunden nahmen die Kieler etwas das Tempo raus und ließen den Ball samt Gegner laufen.

Alexander Bernhardsson hätte für noch mehr Ruhe auf Kieler Seite sorgen können, als er frei vor Gästekeeper Florian Kastenmeier auftauchte: Der Schwede setzte den Ball aber aus elf Metern links neben das Tor setzte (36.). Er hätte sogar noch querlegen können auf den mitgelaufenen Lasse Rosenboom. So blieb es zur Pause bei der knappen 1:0-Führung.

Tzolis gleicht vom Punkt aus

Nach Wiederbeginn das gleiche Bild: Holstein Kiel agierte abwartend und hielt Düsseldorf meist erfolgreich vom eigenen Strafraum fern. Einmal war zolis enteilt, Erras grätschte aber dessen Schussversuch bärenstark weg (58.). Auf der Gegenseite schloss Shuto Machino nach einem Konter zu ungenau ab (60.).

Aber die Fortuna erhöhte den Druck immer mehr und kam zum Ausgleich: Lewis Holtby rannte Niemiec im Strafraum förmlich um, Jablonski entschied nach Studium der VAR-Bilder auf Strafstoß. Tzolis verwandelte sicher zum 1:1 (69.). Zehn Minuten später verhinderte KSV-Keeper Weiner den Doppelpack des Griechen, als er dessen Distanzschuss mit einer Glanzparade aus dem Winkel fischte (79.).

Nicolai Remberg hätte in der 90. Minute für die Gastgeber alles klar machen können, scheiterte jedoch an Kastenmeier. Aber auch das hatte keine weiteren Konsequenzen mehr, die Kieler überstanden die sechsminütige Nachspielzeit - danach war Jubeln angesagt ...

33.Spieltag, 11.05.2024 20:30 Uhr Holstein Kiel 1 F. Düsseldorf 1 Tore: 1 :0 Pichler (2.) 1: 1 Tzolis (70., Foulelfmeter)

Holstein Kiel: Weiner - Johansson, Erras, Ivezic - Rosenboom, Sander, Holtby (86. Mees), Rothe - Bernhardsson (86. M. Schulz), Pichler (63. Remberg), Machino (74. Arp)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Oberdorf, de Wijs (83. Mustapha), Iyoha - Tanaka, Y. Engelhardt (83. A. Hoffmann), Appelkamp (74. Johannesson) - F. Klaus (8. Niemiec), Tzolis - Vermeij (74. Daferner)

Zuschauer: 15034



Weitere Daten zum Spiel Weiner - Johansson, Erras, Ivezic - Rosenboom, Sander, Holtby (86. Mees), Rothe - Bernhardsson (86. M. Schulz), Pichler (63. Remberg), Machino (74. Arp)Kastenmeier - M. Zimmermann, Oberdorf, de Wijs (83. Mustapha), Iyoha - Tanaka, Y. Engelhardt (83. A. Hoffmann), Appelkamp (74. Johannesson) - F. Klaus (8. Niemiec), Tzolis - Vermeij (74. Daferner)15034

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.05.2024 | 23:05 Uhr