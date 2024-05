Stand: 15.05.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Holstein Kiel: Details zur Aufstiegsfeier am Pfingstmontag

Holstein Kiel hat am Abend erste Infos für die Aufstiegsfeier am Pfingstmontag bekannt gegeben. Laut Verein startet die Veranstaltung gegen Mittag mit einem Autokorso durch die Stadt, an dem die Mannschaft und das Trainerteam teilnehmen werden. Ziel ist der Rathausplatz, der am Nachmittag erreicht werden soll. Weitere Details zur Aufstiegsfeier will Holstein Kiel in den kommenden Tagen bekannt geben. Bereits am Dienstag waren die Fußballer des neuen Erstligisten im Kieler Landeshaus empfangen worden. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Werk in Neumünster: Bahn investiert doch nicht

Große Enttäuschung in Neumünster: Die Deutsche Bahn hat die Millioneninvestition in das Werk Neumünster nach eigenen Angaben gestoppt. Der Ausbau sei nicht mehr erforderlich, so die Bahn. Vor genau einem Jahr hatte das Unternehmen angekündigt, 320 Millionen Euro in das Werk zu investieren, um dort die neuen Züge vom Typ ICE L warten und reparieren zu können. Am Bahn-Standort Neumünster sind etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Ehrennadel des Landes von Ministerpräsident Günther verliehen

Die Ehrennadel des Landes ist eine der höchsten Auszeichnungen Schleswig-Holsteins. Am Dienstagnachmittag wurden insgesamt sechs Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geehrt. Wilfried Langusch aus Loose (Kreis Rendsburg-Eckernförde) leitet seit über 25 Jahren die lokale Amateurschauspielgruppe "De Snutensnackers" und sammelt gemeinsam mit dem Ensemble Spenden für soziale Projekte. Auch Doris Hinrichsen aus Boksee (Kreis Plön) wurde von Günther ausgezeichnet, weil sie sich seit über 30 Jahren bei den Landfrauen engagiert. Zudem unterstützt sie unter anderem als Bürgermeisterin die von ihr gegründete Theatergruppe "Plattschnacker Kindergruppe". | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten am Projensdorfer Tunnel in Kiel

Im Projensdorfer Tunnel in Kiel steht am Mittwoch in Fahrtrichtung Zentrum auf der B503 nur eine Fahrspur zur Verfügung und darf lediglich mit 50 Kilometer pro Stunde befahren werden. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) lässt dort nach eigenen Angaben Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen. Die Arbeiten sollen bis etwa 16 Uhr dauern. Am Donnerstag sollen die Arbeiten dann zwischen 8 und 16 Uhr in der Gegenrichtung stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

