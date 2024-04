Stand: 23.04.2024 09:04 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schwentinental: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Schwentinental (Kreis Plön) am vergangenen Wochenende hat ein Richter Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 22-jährigen Mann erlassen. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei in Kiel steht er in Verdacht, gemeinsam mit einen 29-Jährigen bei einem Streit vor einer Diskothek zwei Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren verletzt zu haben. Beide Opfer mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler der Kripo Plön gehen davon aus, dass Zeugen von der Tat zahlreiche Videoaufnahmen gemacht haben und schalteten daher das Hinweisportal der Polizei frei. Dort können Zeugen ihre Aufnahmen hochladen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Zwergotter-Nachwuchs in Neumünster

Erstmals seit sechs Jahren gibt es im Tierpark Neumünster wieder Nachwuchs bei den Zwergottern. Nach Angaben einer Sprecherin sind bereits im März fünf asiatische Zwergotter-Babys zur Welt gekommen. Die auch Kurzkrallenotter genannten Tiere stehen den Angaben zufolge auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Sie gelten als gefährdet, weil ihr Lebensraum in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet laut Park massiv zerstört wird. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Kiel: Wohnheim am Blocksberg wird nicht geschlossen

Die sieben Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims am Blocksberg in Kiel haben am Montag erfahren, dass ihr Zuhause bestehen bleibt. Eigentlich sollte die Einrichtung Ende Mai geschlossen werden. Gemeinsam habe man festgestellt, dass die häufig eingesetzte Leiharbeit ein Kostentreiber sei, sagte der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken: "Wir haben einen Weg gefunden, diese Leiharbeit zurückzufahren und dafür zu sorgen, dass die Wohnstätte wieder wirtschaftlich läuft." Man habe die Kündigung zurücknehmen und eine Perspektive für die nächsten Jahre gestalten können, so Stöcken weiter. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

