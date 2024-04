Stand: 15.04.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Bauarbeiten an B76 werden ausgeweitet

An der B76 in Kiel haben am Montag die Bauarbeiten an der Brücke des sogenannten Überfliegers begonnen. Im Verlauf der Lübecker Chaussee stadtauswärts ist die Bundesstraße in Richtung Plön nicht zu erreichen, weil die Abbiegespur gesperrt werden muss. Autofahrer können dort nur noch geradeaus in Richtung B404 fahren. Außerdem werden für die Arbeiten an der Rampe vom Ostring zur B76 in Richtung Plön und Segeberger Landstraße zwei Fahrspuren gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Baustellen rund um die Holtenauer Straße in Kiel

In Kiel müssen sich von Montag an Anwohner rund um die Holtenauer Straße auf Baustellen einstellen. Der Grund dafür: Das Stromnetz wird saniert. Die Arbeiten werden knapp drei Monate dauern, sagte ein Sprecher der Kieler Stadtwerke. Konkret betroffen von den Baumaßnahmen sind die Schauenburger, Gerhard und Jungmannstraße in Kiel-Brunswik. Laut eines Sprechers kann es in der Zeit der Baumaßnahmen dazu kommen, dass in der Gegend Rad- und Fußwege gesperrt oder umgeleitet werden, auch Parkflächen können teilweise ganz oder nur eingeschränkt genutzt werden, sagte ein Sprecher. Außerdem seien kurze Stromunterbrechungen möglich, wenn die Leitungen ins Netz angebunden werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Kiel: Bombe in Schwentine entschärft

Im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf ist Sonntag eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärftworden. Die 500 Kilogramm schwere Bombe ist zunächst aus der Schwentine geholt und dann zum Seefischmarkt transportiert worden. Laut Polizei musste die Entschärfung zwischenzeitlich gestoppt werden, da eine ältere Person beim Verlassen ihrer Wohnung stürzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Kurz nach Mittag konnte die Evakuierung aufgehoben werden.| NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Neumünster: Angriff auf Parteibüro der Grünen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat es nach Polizeiangaben einen Angriff auf das Parteibüro der Grünen in Neumünster gegeben. Wie die Polizei berichtet, zerstörten Unbekannte mit Steinen die Fensterscheiben. Nun ermittelt der Staatsschutz - was laut Polizei-Leitstelle üblich ist, wenn es um politische Einrichtungen geht. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 07:00 Uhr

