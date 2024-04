Nord-Ostsee-Kanal: Meilenstein des Ausbaus in Sicht Stand: 15.04.2024 11:00 Uhr Die Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals wird derzeit mit Hilfe eines Nassbaggers verbreitert. Der erste Abschnitt soll voraussichtlich 2025 für die Schifffahrt freigegeben werden.

von Moritz Kodlin

Die Frachter werden immer größer. Deshalb soll der Nord-Ostsee-Kanal in den kommenden Jahren auf den Schiffsverkehr der Zukunft vorbereitet werden. So wird die Strecke zwischen Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel-Holtenau in vielen Teilen verbreitert. Das gilt auch für enge Kurven, damit sie von Schiffen besser passiert werden können. Jetzt haben die Nassbagger-Arbeiten am ersten Bauabschnitt begonnen.

Bagger "Peter The Great" ist im Einsatz

Im kommenden Jahr könne der erste Ausbauabschnitt der Oststrecke für den Schiffsverkehr freigegeben werden, wenn alles planmäßig verlaufe, sagte heute ein Bauleiter vom Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal (WNA NOK). Der Schwimmbagger "Peter The Great" soll den Kanal zwischen Großkönigsförde und Schinkel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf 70 Meter ausweiten. Im Anschluss daran werden laut WNA NOK noch Restarbeiten auf der circa vier Kilometer langen Strecke durchgeführt.

NOK zu eng für große Schiffe

Grund der Verbreiterung der NOK-Oststrecke ist, dass dieser Abschnitt in vielen Teilen für große Schiffe zu eng ist. Dadurch können sich viele Schiffe auf der Strecke nicht begegnen, was zu Wartezeiten und manchmal auch zu Beschädigungen am Ufer führt. Nachdem die Arbeiten am ersten Abschnitt voraussichtlich 2025 abgeschlossen sind, beginnt die Verbreiterung des Kanals zwischen Landwehr und Altwittenbek.

