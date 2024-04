Stand: 12.04.2024 08:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

A7 am Wochenende wegen Brückenbauarbeiten gesperrt

Für Bauarbeiten an der Autobahnbrücke Owschlag muss die Autobahn 7 über das Wochenende in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt werden. Die Sperrung dauert von Freitagabend 20 Uhr bis Montag um 5 Uhr. Mehrere Brückenbauteile sollen eingebaut werden, sagt Torben Wiencke von der Autobahn GmbH. Am Sonnabend ist die A7 zwischen 2 Uhr und 20 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

Bombenentschärfung am Sonntag in der Schwentine

In Kiel-Dietrichsdorf müssen die Anwohner mit der nächsten Bombenentschärfung planen. Nach Angaben der Polizei soll am Sonntag ein Blindgänger entschärft werden, der in der Schwentine gefunden wurde. Für die Arbeiten müssen mehr als 7.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser am Sonntag bis 11 Uhr verlassen. Auch auf den Booten in der Schwentinemündung darf sich niemand aufhalten. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

