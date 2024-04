Stand: 09.04.2024 11:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Geplatzter Reifen sorgt für Unfall auf B205

Die B205 zwischen Neumünster und Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist nach einem Unfall wieder frei. Laut Polizei war dort gegen 9 Uhr ein Lkw mit einem Transporter zusammengestoßen. Der Transporter rutschte daraufhin in einen Straßengraben. Grund für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen des Lastwagens. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 11:00 Uhr

Studie zu Leid von Verschickungskindern in SH

Der DRK Landesverband stellt heute in Kiel die Ergebnisse einer Studie zu Erlebnissen von Verschickungskindern in Schleswig-Holstein vor. Darin geht es um das Leid, welches die Kinder damals erlebten. Die Studie wurde vor drei Jahren im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität zu Kiel in Auftrag gegeben. Bereits im vergangenen Jahr hatten zwei Wissenschaftler der Universität das Thema erforscht und eine Ausstellung in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) konzipiert. Allein dort gab es zwischen 1945 und 1990 mehr als 40 Verschickungsheime. In der Ausstellung kamen Betroffene und Erzieher zu Wort. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Polizeiprojekt: Mit über 40 Jahren in SH beruflich durchstarten

Bei der Polizei in Kiel und im Kreis Plön gibt es die regelmäßige Informationsveranstaltungen für Quereinsteiger und Interessierte. "Polizei inside" heißt das Format. Bewerber dürfen beim Eintritt in die Beamtenlaufbahn nicht älter als 49 Jahre alt sein. Für das laufende Jahr haben sich in Schleswig-Holstein 26 Interessierte beworben, die über 40 Jahre alt sind. Nach einem Auswahlverfahren sind fünf davon noch im Rennen. Einen Altersbonus gebe es nicht. Die älteren Bewerber müssen mit den jüngeren konkurrieren. "Polizei inside" findet das nächste mal im Mai in Eutin statt. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Norwegen bestellt U-Boote aus Kiel

Die norwegische Regierung hat insgesamt fünf U-Boote bei der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems in Auftrag gegeben. Ein Teil davon wurde bereits im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Das erste soll bereits 2029 fertig sein und nach Norwegen überführt werden, wie eine Sprecherin des norwegischen Verteidigungsministeriums mitteilte. Außerdem soll laut dem Ministerium das norwegische Militär mindestens fünf neue Fregatten und 28 weitere Schiffe erhalten. Ob auch dieser Auftrag an die Kieler Werft geht, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Bevölkerungszahl in der Region könnte bald sinken

Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein wird sich in den kommenden Jahren kaum verändern. Das zeigt eine Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden 2040 etwa 15.000 Menschen mehr in Schleswig-Holstein leben als im Vergleichsjahr 2020. Das ist ein Anstieg um 0,5 Prozent. Einige Kreise verzeichnen also ein geringes Wachstum. Sinken wird die Bevölkerungszahl dagegen unter anderem in Neumünster und im Kreis Plön - voraussichtlich um 3,5 beziehungsweise 2,5 Prozent. In Kiel und Rendsburg-Eckernförde geht die Bevölkerungszahl vorraussichtlich nur leicht züruck - um jeweils rund 2.000 Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2024 | 11:00 Uhr