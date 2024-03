Stand: 26.03.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bombenentschärfung auf der Kieler Förde

Am Vormittag soll eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe in der Kieler Förde entschärft werden. Rund 170 Personen aus dem Stadtteil Kiel-Holtenau und knapp 1.500 Personen aus Heikendorf (Kreis Plön) müssen ihre Wohnungen verlassen. Die britische Luftmine liegt vor dem Kieler Marinearsenal. Sie wird dort zunächst auf ein Schwimmponton gehoben und zur Holtenauer Reede geschleppt. Dort soll die Bombe entschärft werden. In Schleswig-Holstein ist in den vergangenen Jahrzehnten keine Bombe dieser Größe gefunden worden. Das teilte der Kampfmittelräumdienst mit. Bei einer Explosion könnte sie Schäden an Gebäuden in einem Umkreis von zwei Kilometern verursachen. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Busstreik in Neumünster

Die Gewerkschaft ver.di hat auch für heute Intervallstreiks beim kommunalen Busunternehmen StadtverkehrNeumünster angekündigt. Das Unternehmen reagiert darauf erneut mit einem Notfallplan. Nach Angaben des Stadtverkehrs wird die Schülerbeförderung wie gewohnt stattfinden. Außerdem werden bis 15.30 Uhr stündlich Busse fahren. Der Shuttle-Service Hin&Wech ist von dem Streik nicht betroffen. Am Mittwoch steht die nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt an. Ver.di fordert neben der Einführung einer 35-Stunden-Woche auch die Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. Außerdem wird eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden verlangt. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Kundenzufriedenheit bei Kieler Busunternehmen (KVG) gesunken

Die Kundenzufriedenheit beim Kieler Busunternehmen KVG ist im vergangenen Jahr gesunken. Das ergab eine Umfrage der Stadt unter Busfahrgästen im vergangenen Winter. Dabei wurden ihnen sowohl Fragen zur aktuellen Fahrt als auch zur KVG allgemein gestellt. Die Fahrgäste konnten die verschiedenen Kriterien mit Noten von 1 bis 5 bewerten. Daraus ergab sich für das Jahr 2023 eine Gesamtnote von 2,35. Im Vorjahr lag das Ergebnis noch bei 1,91. Das Ergebnis zeigt laut Stadt, dass die Kielerinnen und Kieler immer noch "eher zufrieden" mit dem Busverkehr in ihrer Stadt sind. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Tarifeinigungen zwischen Marburger Bund und Unikliniken

Der Marburger Bund und die Arbeitgeber der Unikliniken haben sich heute Morgen bezüglich der Tarifverhandlungen für Ärztinnen und Ärzte geeinigt. Die Ärztegewerkschaft hatte für 23 Universitätskliniken in ganz Deutschland 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienste gefordert. Auch das Personal in Schleswig-Holstein hat sich an den Streiks beteiligt. Die Ergebnisse der Verhandlungen sollen laut Marburger Bund am Donnerstagvormittag veröffentlicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:00 Uhr

