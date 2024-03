Stand: 22.03.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Entschärfung einer Fliegerbombe in der Kieler Förde

Der Kampfmittelräumdienst entschärft am kommenden Dienstag eine 1,8 Tonnen schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Kieler Förde. Nach Angaben der Polizei müssen deshalb bis 10 Uhr knapp 170 Menschen aus Kiel-Holtenau und etwa 1.500 Menschen in Heikendorf (Kreis Plön) ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Bombe liegt auf dem Fördegrund beim Marinehafen und muss speziell entschärft werden, so die Polizei. Ein Ein- und Ausschleusen aus der Holtenauer Schleuse wird nicht möglich sein. Der Schiffsverkehr kommt dort in dem Bereich komplett zum Erliegen. Die Holtenauer Hochbrücke wird befahrbar bleiben. Wie lange die Experten des Kampfmittelräumdienstes brauchen werden ist nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Kiel-Gaarden

Das Amtsgericht Kiel hat Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen wegen versuchten Mordes erlassen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann, am vergangenen Mittwoch in Kiel-Gaarden in der Ernestinenstraße im Streit mit einem Messer auf einen 29-Jährigen eingestochen zu haben. Dieser konnte den Angreifer mit Hilfe eines Zeugen abwehren, woraufhin der 30-Jährige flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt. Der Flüchtige wurde später von Beamten gefunden und festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Wieder Busstreik am Wochenende

An diesem Wochenende fahren drei Tage lang keine Busse in Kiel und Neumünster. Die Gewerkschaft ver.di hat auch an diesem Wochenende wieder zum Streik aufgerufen. Sowohl der Stadtverkehr Neumünster als auch die KVG fahren ab Freitagnachmittag 15:30 Uhr bis zum Dienstende am Sonntag nicht. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und den kommunalen Arbeitgebern ist für kommenden Mittwoch angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

