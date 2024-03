Stand: 21.03.2024 10:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bombenentschärfung am Sonntag in Kiel-Elmschenhagen

Experten wollen im Kieler Stadtteil Elmschenhagen einen weiteren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Am kommenden Sonntag müssen deshalb laut Polizei bis 9 Uhr erneut rund 3.200 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Ab 10 Uhr ist dann auch die B76 zwischen dem Wehdenweg/L52 und dem Wellseedamm gesperrt. Wie lange die Entschärfung dauern wird, dazu machte die Polizei vorab keine Angaben. Die Bombe war bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenkolonie gefunden worden. Sie ist 250 Kilogramm schwer und verfügt über einen Kopf- und Heckzünder. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 10:00 Uhr

Stromausfall in Eckernförde

Ein Feuer in einem Niederspannwerk sorgt aktuell für einen Stromausfall in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Stadtwerke mussten die Anlage abschalten. Laut Polizei werden die Löscharbeiten noch mehrere Stunden dauern. Das Gebäude in der Gasstraße brennt seit etwa kurz nach 7 Uhr. Wie viele Haushalte ohne Strom sind und für wie lange, ist unklar - ebenso die Brandursache. Die Kriminalpolizei ist bereits vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 09:00 Uhr

Nobiskrug Aufträge entzogen

Die deutsche Marine hat bei derNobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), die zu der Flensburger Schiffbaugesellschaft, FSG, - gehört, einen Auftrag storniert. Es geht um einen Schwimmkran, der nun dort nicht mehr instand gesetzt werden soll. Die Landesregierung in Kiel hat auf Anfrage von NDR SH bestätigt, dass sie über den Entzug des Rendsburger Auftrags informiert ist. Nun gelte es, die Folgen für die Standorte zu bewerten. Heute soll FSG-Nobiskrug Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst im Wirtschaftsausschuss im Kieler Landeshaus Rede und Antwort stehen. Der Termin stand schon vorher fest. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Demo vor Landtag gegen neues Kita-Förderungsgesetz

Am Donnerstag wollen vor dem Landeshaus in Kiel die Kreiselternvertretungen Schleswig-Holstein und die freien Kita-Träger gemeinsam mit Eltern gegen die Auswirkungen des neuen Kita-Förderungsgesetzes demonstrieren. Laut Henning Fitsch von der Kita-Interessengemeinschaft bereiten die gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsstandards vielen Einrichtungen massive Probleme: "Es gibt einfach eine Situation, wo die Träger merken, mit dem, was wir an Finanzmitteln zur Verfügung bekommen, mit den Erzieherinnen, die es überhaupt nur gibt in Schleswig-Holstein, ist das, was im Kita-Gesetz drinsteht, nicht realisierbar." Im Landtag wird am Donnerstag der Personalbedarf in Kitas debattiert. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Schweizer Unternehmen setzt auf Neumünster

Ein Unternehmen aus der Schweiz will in Neumünster (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine Produktionsstätte für grünen Wasserstoff bauen. Mehr als 130 Millionen Euro will das Unternehmen dafür ausgeben. Weitere Informationen wollen Stadt und Investor am Donnerstagvormittag bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

