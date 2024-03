Stand: 15.03.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Reetdachhaus in Wendtdorf abgebrannt

In der Nacht ist in Wendtorf im Kreis Plön ein Reetdachhaus komplett abgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Nachbarn gegen Mitternacht die Feuerwehr alarmiert. Die kam mit einem Großaufgebot. Verletzt wurde niemand. Menschen seien nicht in dem Einfamilienhaus gewesen. Laut Polizei wollen Brandsachverständige im Laufe des Tages die Emittlungen aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Ranger in Naturschutzgebieten in SH unterwegs

In Schleswig-Holsteins Naturschutzgebieten sind ab sofort zwölf Rangerinnen und Ranger unterwegs, unter anderem im Kreis Plön. Die 500 Schutzgebiete in ganz Schleswig-Holstein seien der Quell allen Lebens, sagte der schleswig-holsteinische Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Die Rangerinnen und Ranger sollen beispielsweise Menschen die Natur erklären und Hundehalterinnen und -halter auf Leinenpflicht hinweisen. "Sie sind aber auch Ansprechpartner und das freundliche Gesicht des Naturschutzes", sagte Glodschmidt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Mehr Fördergelder für Tumorforschung der Uni Kiel

Das Biochemische Institut der Uni Kiel wird mit knapp einer Million Euro von der Deutschen Krebshilfe gefördert. Dort forschen Wissenschaftler um Professor Elmar Wolf im Bereich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Ziel sei die Entwicklung neuartiger Krebsmedikamente. Was jetzt laufe sei Grundlagenforschung, sagte er. Es gehe darum, die Proteine aufzulösen, die die Tumore auslösen. Bereits im vergangenen Jahr erhielt die Forschungsgruppe "Tumorbiochemie" eine europäische Förderung über zwei Millonen Euro für die Forschungen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 08:30 Uhr