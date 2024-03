Stand: 13.03.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Lesesprotte 2024 verliehen

Die Autoren Anne Ruhe und Max Meinzold sind für ihr Kinderbuch "Ozeanis" mit der Kieler Lesesprotte ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am Dienstag im Opernhaus statt. Der zweite Platz ging an das Buch "Crazy Family" von Markus Orths und Horst Klein, Platz drei an "Lama Gang" von Heike Eva Schmidt und Nikolai Renger. Eine Kinder-Jury aus Kieler Dritt- und Viertklässlern hatte die Bücher bewertet. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:30 Uhr

Wieder falsche Polizisten und Schockanrufe in der Region

In der Region häufen sich wieder Anrufe falscher Polizisten. Nach Angaben der Polizeidirektion Kiel meldeten Betroffene Anrufe in der Landeshauptstadt, in Neumünster, im Kreis Plön und im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, in dem die Tätergruppe mit den Anrufen Erfolg hatte. Bei der Betrugsmasche werden die Angerufenen unter Druck gesetzt, indem falsche Beamte vorgeben, Angehörige seien Opfer einen Straftat geworden und benötigten dringend Geld. Die Polizei rät dazu aufzulegen und den Notruf zu wählen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:30 Uhr

Schönster Dorfplatz in Schleswig-Holstein gesucht

Am Mittwoch startet in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) der erste landesweite Wettbewerb für Dorfplätze. Gemeinden können ab sofort ihre Dorfplätze einreichen. Gesucht werden laut Dagmar Andresen vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund Plätze, die gleichzeitig eine historische, ökologische und soziokulturelle Funktion haben. Die Bewerbungsphase geht noch bis Anfang Juni. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:30 Uhr

