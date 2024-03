Stand: 08.03.2024 09:39 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauausschuss: Vorerst kein XXL-Fahrradmarkt für Kiel

Der Bauausschuss der Stadt Kiel hat sich am Donnerstagabend gegen ein Gutachten zum XXL-Fahrradmarkt am Westring entschieden - somit ist das Projekt vorerst gekippt. Zuvor hatte auch der Wirtschaftsausschuss dagegen gestimmt. Etablierte Fahrradhändler aus Kiel hatten Bedenken zu den Plänen der Krieger Gruppe geäußert, in den Räumen des Sconto-Möbelmarkts einen großen Fahrradmarkt errichten zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Kommunale Busbetriebe von Warnstreik betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der kommunalen Busbetriebe heute ab 15.30 Uhr zu einem weiteren Wochenend-Warnstreik aufgerufen. Betroffen davon sind bis Sonntagabend in Kiel die KVG und in Neumünster der Stadtverkehr. Private Busunternehmen fahren hingegen planmäßig. Ob es in Neumünster wieder einen Notverkehr geben wird, steht noch nicht fest. Dort hatte ver.di am Donnerstag zu einem unangekündigten Warnstreik im kommunalen Busverkehr aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

"Gorch Fock" legt ab Richtung Marokko

Das Segelschulschiff der Marine "Gorch Fock" startet heute von seinem Heimathafen Kiel aus über Gijon in Spanien in Richtung Afrika. An Bord ist zunächst die Stammbesatzung. Dort werden Ende Mai Offiziersanwärter zusteigen. Danach geht es über das marokkanische Tanger nach Porto in Portugal, wo ein Crewwechsel stattfinden soll. Zur Kieler Woche 2024 soll das Schiff zurück im Heimathafen sein, um die Windjammerparade anzuführen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

