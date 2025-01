Stand: 27.01.2025 08:29 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Gedenkveranstaltung der Opfer der Naziherrschaft

In Flensburg findet Montagnachmittag das zentrale schleswig-holsteinische Gedenken für die Opfer der Naziherrschaft statt. Der Veranstaltungsort, die Marineschule, sorgte für Kritik, da hier zum Kriegsende führende Nazis Unterschlupf fanden. Geplant ist, dass Soldaten aus der Marineschule am Montag auch so genannte Stolpersteine putzen, die unter anderem an jüdische Opfer erinnern. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Sylt: Baumkronen dürfen nicht gekappt werden

Die Gemeinde Sylt hat Gartenbesitzer ermahnt, die Kappung von Baumkronen zu unterlassen. Dies zerstöre den Baum und stelle einen Verstoß gegen die Baumschutzsatzung dar. Vor der Biike seien solche Eingriffe häufig, sagt ein Gemeindesprecher. Betroffen davon ist jede Art Laubbaum, die 60 Zentimeter Durchmesser hat und mindestens einen Meter hoch ist. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Reparaturarbeiten auf der Hallig Langeneß

Das Landesamt für Küstenschutz repariert derzeit Sturmschäden im Deckwerk an der Halligkante auf der Hallig Langeneß (Kreis Nordfriesland). Die Steine seien verklammert. Wenn sie sich herauslösen, könne das Bauwerk ausgehöhlt werden, sagte ein Sprecher. Die Sandverlagerungen auf Sylt seien dagegen ein natürlicher Prozess. Die Küstenschutzbauwerke auf Sylt sind laut LKN nicht beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

