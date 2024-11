Stand: 01.11.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Oktober-Gehälter bei FSG-Nobiskrug Werften verzögert ausgezahlt

Die Oktober-Gehälter der Mitarbeitenden der FSG-Nobiskrug Werften sind mit zweitägiger Verzögerung ausgezahlt worden, bestätigte Betriebsratschef Jan Brandt in Flensburg. Zuvor waren die September-Gehälter knapp 30 Tage verspätet überwiesen worden, was zu wiederholten Protestaktionen der Beschäftigten geführt hatte. Der designierte FSG-Geschäftsführer Robert Fischer von Mollard äußerte in einer Pressemitteilung Kritik an Mitarbeitenden, die die Verzögerungen öffentlich angesprochen hatten. | NDR Schleswig-Holstein 1.11.2024 08:30 Uhr

Neue Tischtennis-Gruppe auf Föhr unterstützt Parkinson-Patienten

Auf Föhr (Kreis Nordfriesland) gibt es nun eine Tischtennisgruppe speziell für Parkinson-Erkrankte, initiiert im Rahmen der globalen Bewegung PingPongParkinson (PPP). Studien deuten darauf hin, dass Tischtennisspielen bei einigen Betroffenen zu einer Verbesserung der Symptome beitragen kann. Inspiriert durch seinen an Parkinson erkrankten Freund und eine Fernsehdokumentation, gründete Stefan Peetz die Initiative auf Föhr. Nun trifft sich die Gruppe wöchentlich im Wyker Turnerbund, um unabhängig vom Wetter gemeinsam zu trainieren und die Bewegung zu fördern. | NDR Schleswig-Holstein 1.11.2024 08:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2024 | 08:30 Uhr