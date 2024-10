Stand: 24.10.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswig: Wieder Vandalismus an Baustelle

Unbekannte haben die Baustelle entlang der Alten Kreissbahnstraße in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zum wiederholten Mal beschädigt. Laut Stadt wurden Stromkabel zukünftiger Lampen ausgegraben und durchtrennt. Der Vandalismus verzögere nicht nur den Weiterbau, er werde dadurch auch teurer, heißt es. Die dadurch entstehenden Mehrkosten müssten aus öffentlichen Mitteln gedeckt werden. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Leck: Polizisten informieren über Schutz vor Einbrechern

Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" informieren Präventionsbeamte der Landespolizei am Freitag ab 13 Uhr im Edeka-Supermarkt in Leck (Kreis Nordfriesland) über den besten Schutz vor Einbrechern. Anlass ist der Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, wenn die Uhren umgestellt werden. Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit rechnet die Polizei wieder vermehrt mit Wohnungseinbrüchen. Weitere Informationsveranstaltungen zum Tag des Einbruchschutzes gibt es unter anderem am 30. Oktober im Citti-Markt in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Schockanrufe im Norden SHs: Betrüger erbeuten rund 50.000 Euro

Eine neue Welle von sogenannten Schockanrufen beschäftigt die Polizei im Norden von Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Beamten haben Betrüger seit Dienstagmittag mehr als 50 Mal versucht, an das Geld ihrer Opfer in Flensburg sowie den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland zu kommen. In drei Fällen erbeuteten sie insgesamt mehr als 50.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 07:00 Uhr

Versammlung vor den Toren der Nobiskrug-Werft

Vor den Toren der Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wollen sich am Morgen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammeln und sich laut Betriebsrat über die aktuelle Situation austauschen. Hintergrund ist, dass sowohl die Beschäftigten der Nobiskrug-Werft als auch die der FSG in Flensburg freigestellt worden sind. Außerdem warten etwa 80 Mitarbeitende der Werften auf ihren Septemberlohn. Die Lage bei den Werften in Flensburg und Rendsburg ist seit Monaten angespannt. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2024 | 08:30 Uhr