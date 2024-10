Stand: 21.10.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Traditionswerft FSG: Wieder Proteste gegen Windhorst

Wie bereits am vergangenen Montag haben zu Wochenbeginn wieder rund 100 Mitarbeitende der Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) vor dem Werfttor in Flensburg demonstriert. Immer noch warten laut Betriebsrat mehr als 80 Kolleginnen und Kollegen der Windorst Holding FSG-Nobiskrug auf ihren Lohn für September. Der Betriebsrat fürchtet nun, dass Geschäftsführer Lars Windhorst den Oktober-Lohn für die gesamte Belegschaft nicht auszahlen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

Testmanöver in der Ostsee: Bundeswehr will Fregatte angreifen

Die Bundeswehr will am Montag vor Kappeln (Schleswig-Flensburg) und Damp (Rendsburg-Eckernförde) für einen Test die ausgemusterte Fregatte "Karlsruhe" ansprengen. Das Schiff wird dafür mit Minen attackiert, aber nicht zum Sinken gebracht. Die Bundeswehr will so herausfinden, wie verwundbar ihre Schiffe sind. Eine Sprecherin des Wehrtechnischen Dienstes 71 in Eckernförde bestätigte, dass die Wetterbedingungen für die Tests der Marine am Montag passend sind. Der WTD-71 muss aber auf seine geplanten Versuche verzichten, weil es zu windig ist. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

Veranstalter der Husumer Krabbentage ziehen positive Bilanz

Trotz durchwachsener Wetterbedingungen seien viele Besucher nach Husum (Kreis Nordfriesland) zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt und an den Hafen gekommen, heißt es von der Messe Husum und Kongress.Rund 1.000 Euro für den guten Zweck erkochte der Verein der Köche Westküste in diesem Jahr. Mit 7,50 Euro pro Krabbenbrötchen ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

