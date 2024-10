Royals aus Dänemark in SH: Wo Frederik und Mary zu sehen waren Stand: 22.10.2024 10:30 Uhr Der erste Besuch von König Frederik X. von Dänemark und seiner Frau, Königin Mary, führte das Paar am Dienstag nach Kiel, Dannewerk und Flensburg. Das waren die Programmpunkte.

Auf Frederik X. und seine Frau Mary hat am Donnerstag ein volles Programm gewartet: Es ging von der Energiekonferenz im GEOMAR Helmholtz-Zentrum in Kiel am frühen Nachmittag zunächst weiter nach Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg). Vom früheren dänischen Grenzwall Danewerk fuhren die beiden dann nach Flensburg, wo das Königspaar im Flensborghus von der dänischen Minderheit besucht wurde. An allen drei Standorten gab es gute Chancen, das Königspaar live zu erleben. Die Programmpunkte zum Nacherleben im Liveblog.

Wo konnte man das dänische Königspaar in SH sehen? 11 Uhr Eintrag ins Gästebuch der Landesregierung im Gästehaus der Landesregierung in Kiel 12.40 Uhr Fußweg vom Gästehaus zum Fähranleger Reventloubrücke an der Förde 12.50 Uhr Fahrt mit der Elektro-Fähre auf der Kieler Förde 15 Uhr Frederik X. und Königin Mary besuchen den Grenzwall Danewerk. Wichtig: Besucher-Einlass bis 14.30 Uhr im Danevirke Museum 16.15 Uhr Ankunft des Königspaares am Flensborghus in der Norderstraße in Flensburg 17.15 Uhr Königspaar verlässt Flensburg

Kiel: König Frederik und Königin Mary im Landeshaus und am Fähranleger

Um 11.20 Uhr wurden Frederik X. und seine Frau Mary mit leichter Verspätung am Gästehaus der Landesregierung durch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) offiziell begrüßt. Danach ging es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein gegen 12.40 Uhr am Kai entlang zur Fähranlegestelle an der Reventloubrücke. Das war wohl die beste Gelegenheit für Besucherinnen und Besucher, dem Königspaar in der Landeshauptstadt nahe zu kommen. Vom Anleger aus ging es dann mit einer Elektro-Fähre weiter zur Eröffnung einer Energiekonferenz im GEOMAR Helmholtz-Zentrum.

Danewerk: Royal-Fans sollten spätestens um 14.30 Uhr da sein

Am Nachmittag hat König Frederik X. den ersten Spatenstich fürs neue Gebäude des Danevirke Museums am Grenzwall Danewerk gemacht. Wer live dabei sein wollte, musste sich bis spätestens 14.30 Uhr am Museum in der Gemeinde Dannewerk bei Schleswig einfinden. "Die Gäste werden dann Plätze im Zuschauerbereich zugewiesen bekommen. Von dort aus kann man den größten Teil des Königsbesuches sehr gut verfolgen", sagte Museumsleiter Lars Erik Bethge.

Flensburg: Norderstraße und Schiffbrücke gesperrt

Für den Königsbesuch bei der dänischen Minderheit im Flensborghus wurde die Norderstraße laut Stadtverwaltung zwischen Toosbystraße und Schlossstraße von etwa 16 Uhr bis 17.30 Uhr gesperrt. "Die Ankunft ist um 16.15 Uhr geplant. Wir empfehlen, bis spätestens 15.45 Uhr vor Ort zu sein", sagte Rasmus Meyer vom Südschleswigschen Verein. Am Flensborghus gab es zwei mögliche Besucher-Standorte: am Eingang des Gebäudes an der Norderstraße und auf dem Flensborghus-Parkplatz auf der anderen Seite. Für die Abfahrt war die Straße Schiffbrücke von 17 Uhr bis 17.30 Uhr zwischen Neue Straße und Am Nordertor gesperrt. Auch dort könnte es laut Meyer noch einmal Gelegenheit geben, das Königspaar zu sehen.

Haus Glücksburg - dänisches Königshaus mit Wurzeln in Schleswig-Holstein

Die dänische Königsfamilie stammt vom Haus Glücksburg ab. Es war der erste Besuch des dänischen Königs in Schleswig-Holstein: Im Januar ist Frederik X. zum König von Dänemark proklamiert worden. Bei dem Antrittsbesuch begleitete ihn auch Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen.

Vier Kinder machen Königsfamilie komplett

Frederik André Henrik Christian - so der Geburtsname des Königs - lernte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney die Australierin Mary Donaldson kennen. Das Paar heiratete im Mai 2004 in Kopenhagen. 2005 kam ihr Sohn Christian Valdemar Henri John zur Welt. Tochter Isabella Henrietta Ingrid Margrethe wurde 2007 geboren. Die Zwillinge, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, folgten 2011.

