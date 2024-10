Stand: 21.10.2024 08:24 Uhr Veranstalter der Husumer Krabbentage ziehen positive Bilanz

Trotz durchwachsener Wetterbedingungen seien viele Besucher nach Husum (Kreis Nordfriesland) zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt und an den Hafen gekommen, heißt es von der Messe Husum und Kongress. Rund 1.000 Euro für den guten Zweck erkochte der Verein der Köche Westküste in diesem Jahr. Mit 7,50 Euro pro Krabbenbrötchen ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben

