Ausbleibende Gehälter: FSG-Beschäftigte protestieren vor Arbeitsagentur Stand: 14.10.2024 15:49 Uhr Verspätete Lohnzahlungen sind die Werftbeschäftigten von FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg inzwischen gewohnt. Nun warten viele von ihnen aber bereits seit Ende letzten Monats auf ihr Geld. Deshalb gingen sie nun auf die Straße.

Schon seit mehr als zwei Wochen warten 80 Mitarbeiter der Werft FSG Nobiskrug in Flensburg auf ihren Lohn für den September. Am Montagvormittag machten die Beschäftigten von der FSG mit einer kurzen Kundgebung vor dem Flensburger Arbeitsamt auf ihre Lage aufmerksam. Eigentlich sollte das Gehalt schon am 27. September auf dem Konto sein. Jetzt müssen die rund 80 Angestellten bereits zweieinhalb Wochen ohne das Geld auskommen.

Strafanzeige gegen Windhorst

Fünf Auszubildende im Betrieb haben mittlerweile ihr Geld bekommen. Für einen kleinen Teil der Belegschaft kommt aber ein zusätzliches Problem hinzu. Wer gesetzlich krankenversichert ist, muss am Dienstag die Beiträge zahlen. Die Abgaben müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vollständig vorfinanzieren. Laut dem Vorsitzenden des Betriebsrates, Jan Brandt, haben viele Werkbeschäftigte Strafanzeige gegen den Geschäftsführerer der FSG, Lars Windhorst, beim Arbeitsgericht Flensburg gestellt. Laut Investor Windhorst ist ein gesperrtes Konto der Grund für die verzögerte Lohnauszahlung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Schiffbau