Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

300 Reiter messen sich in Hörup in hochklassigen Springprüfungen

In Hörup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwoch das Springflut-Festival gestartet. Noch bis Sonntag messen sich hier mehr als 300 Reiter in hochklassigen Springprüfungen. Am Mittwoch fanden - direkt neben der James-Farm - die ersten Prüfungen der Deutschen Jugendmeisterschaft statt. Auch in diesem Jahr werden wieder Top-Springreiter aus der gesamten Republik dabei sein. Es ist die fünfte Auflage des Springflut Festivals. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Die Stadt Flensburg soll nachhaltig gefördert und weiterentwickelt werden

Die Stadt Flensburg will von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern wissen, was sie von der Innenstadt halten. Ziel ist laut Stadt, das Zentrum Flensburgs "nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln". Dafür will die Verwaltung eine Innenstadtstrategie auf die Beine stellen. An der Umfrage kann man sich noch bis zum 5. August beteiligen, sie soll nur wenige Minuten dauern und ist auf der Homepage der Stadt zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

10 Jahre Plattdeutsche Modellschulen

Vor genau 10 Jahren wurde das Fach "Niederdeutsch" an 27 Modellschulen in Schleswig-Holstein offiziell in den Unterrichtsplan aufgenommen. Mittlerweile sind es landesweit fast doppelt so viele Schulen. Die Georg-Asmussen-Schule in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) war eine der ersten Schulen, in denen das plattdeutsche Modellprojekt gestartet ist. Heute feiern Vertreter der beteiligten Modellschulen und die Verantwortlichen aus der Politik den 10. Geburtstag des Plattdeutsch-Projektes bei einem Empfang im Landeshaus in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

