Stand: 02.07.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Mögliches Abwahlverfahren gegen Sylter Bürgermeister

Dem Bürgermeister der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland), Nikolas Häckel, droht nun doch ein Abwahlverfahren. Nach Angaben der Gemeinde soll ein entsprechender Antrag auf der kommenden Gemeindevertretersitzung am 18. Juli diskutiert und abgestimmt werden. Das letzte Wort hätten dann die Bürgerinnen und Bürger. Häckel ist seit mehreren Monaten krankgeschrieben. Parallel dazu läuft aktuell eine Überprüfung der Dienstunfähigkeit durch den Hauptausschuss. Der hatte in der vergangenen Woche eine stufenweise Wiedereingliederung Häckels, der seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Sylt ist, abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Nächster Spieltag der Europeada

Die Fußball-Europameisterschaft der sprachlichen Minderheiten, die Europeada, geht am Dienstag unter anderem in Flensburg, Sonderburg und Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) weiter. Am Nachmittag spielen die Damen- und Herrenmannschaften Nordfrieslands im Nico-Nissen-Stadion in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland). Um 15 Uhr treffen die Nordfriesland-Damen auf die Sloweninnen in Österreich und die Nordfriesland-Männer spielen gegen die Occitanier in Frankreich. Anstoß ist dort um 17.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Maurice Clerc beim Langenhorner Orgelsommer

Der weltbekannte Organist Maurice Clerc spielt am Dienstag um 20 Uhr beim Langenhorner Orgelsommer in der St. Laurentius-Kirche (Kreis Nordfriesland). Clerc gilt als Spezialist auf dem Gebiet der französischen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Konzertserie in Langenhorn läuft noch bis Ende August immer Dienstags um 20 Uhr bei freiem Eintritt. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2024 | 08:30 Uhr